23种大众设施从7日开始必须上报出入名册. November. 07, 2020 07:47. by 李美智 image@donga.com. 从7日开始，细分为5个阶段的新的“保持社交距离”体系将正式启动。中央灾难安全对策本部6日表示，将在全国范围内维持第一阶段。此前的5日，忠南天安市和牙山市自行上调了1.5级，排除在该体系之外。 最近一周内，全国7个地区的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)日均确诊患者数首都圈为69.1人，忠清圈为13.9人。根据改编案，一周内日均新增确诊患者人数在首都圈不足100名、非首都圈不足30名(江原•济州不到10名)的话，将维持第一阶段。 虽然与之前一样处于第一阶段，但是防疫守则部分将得到强化。从7日开始，在9种重点管理设施(娱乐设施、唱歌练习场、室内站立式演出场、访问销售等直接销售宣传馆、饭店•咖啡厅)和14种一般管理设施(网吧、婚礼场、补习班•辅导所、演出场、电影院等)应严格遵守义务性地制定出入名册、佩戴口罩等防疫守则。此前，只有部分高危险设施适用义务条款。 150平方米以上的中、大型餐厅必须设置隔断或客人们分开坐。重点管理设施必须使用电子出入名册。如果不遵守这种防疫守则，一旦被揭发，从7日开始，使用者将被处以10万韩元以下罚款，管理者(业主等)将被处以300万韩元以下罚款。此外在大众交通设施必须佩戴口罩。如果违反戴口罩义务，将从13日开始被处以罚款。 也有缓和的防疫措施。在电影院、演出场等场所，观众可以不用隔席就坐观看。唱歌练习场运营只需按照规定进行消毒及换气即可。体育比赛将观众限制在50%，可以继续举行，教会礼拜等宗教活动只要分开坐就可以进行。 防疫当局决定，今后每周日研究一周内的新冠肺炎扩散情况，并对危险度进行评价。为了给予国民应对阶段变化的时间，计划从阶段提升标准的80%开始发表警告。

한국어