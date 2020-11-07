孙兴慜替补上场17秒首次触球就贡献助攻. November. 07, 2020 07:47. by 金正勋记者 hun@donga.com. “超级SONNY”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)替补上场仅17秒钟就贡献助攻。 6日，在保加利亚拉兹格勒举行了英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队与保加利亚卢多戈雷茨队的2020∼2021赛季欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联盟小组赛J组第三轮比赛。当天，孙兴慜在主教练何塞•穆里尼奥出于节省体力的安排下坐在了替补席上，之后他在本队以2比1领先的下半场第16分钟替换卢卡斯•莫拉上场。孙兴慜上场后，利用第一次触球机会，在禁区左侧传球给位置更好的队友吉奥瓦尼•洛塞尔索，帮助后者进球彻底锁定比赛胜局。在17秒钟内，他就贡献了一次助攻，不仅刷新了自己的最短时间助攻记录，还留下了攻击点(进球或助攻)记录。托特纳姆热刺队以3比1获胜，并以2胜1负的成绩跃升至小组第一。 孙兴慜在上月19日与西汉姆联队的英超比赛中首发出场，并在45秒内攻入一球。这是孙兴慜的个人最短时间进球记录。 英国媒体《伦敦足球》评价说：“孙兴慜拿球总是很有威胁。”英国《天空体育》给孙兴慜和洛塞尔索、莫拉、哈里•凯恩一起打出了队内最高分8分。 当天，凯恩在上半场第13分钟接到莫拉的角球助攻头球攻破对方大门，打进了代表热刺队出战的第200粒进球。凯恩仅仅用了300场比赛就打进200粒进球(历届队内第3位)。 另一方面，英国《每日快报》当天报道称，“俱乐部主席丹尼尔•列维为了与孙兴慜续约，亲自参与了协商。向孙兴慜承诺了与凯恩一样的周薪。 ”凯恩目前的周薪为20万英镑(约2.95亿韩元)。 本赛季在各项赛事攻入10球并贡献5次助攻的孙兴慜将于8日晚9时出战与西布罗姆维奇队的英超比赛。

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