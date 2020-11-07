特朗普宣称“选举舞弊”，正式宣布不接受大选结果. November. 07, 2020 07:47. by 华盛顿=常驻记者李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普（照片）当地时间5日事实上正式宣布不接受总统选举结果。民主党候选人拜登确保过半选举人票的可能性正在增大，但随着特朗普预告大规模诉讼战，预计混乱局面将长期化。 特朗普当天在白宫新闻发布厅举行记者招待会表示：“我们不能放过他们窃取选举（胜利）的事情”，“将会发生很多诉讼，我们拥有很多证据。”他接着说：“最终将由联邦最高法院法官们做出决定。”也就是说，如果计票结果证明自己输了，他不会承认失败，而会把官司打到具有保守优势的联邦最高法院，试图推翻结果。 特朗普声称：“邮政投票过于偏袒一方”，“腐败和舞弊仍在继续，邮政投票正在破坏我们的系统。”他在推特上表示：“拜登最近声称获胜的所有州，都将依法应对投票舞弊和州选举欺诈行为。” 特朗普的记者会结束后，拜登在推特上针锋相对地写道：“谁也不能夺走我们的民主主义。现在和将来都不应该发生这样的事情。” 拜登在佐治亚州（16张选举人票）和宾夕法尼亚州（20张）等尚未完成计票的4个“摇摆州”保持优势，或者紧追特朗普。拜登即使目前处于优势的内华达州确定胜利的时间推迟，只要在宾夕法尼亚州获胜，就能确保当选所需的270张以上选举人票。如果拜登被归类为拿下了亚利桑那，那么只要在佐治亚州获胜，也将超过“魔法数字”。

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