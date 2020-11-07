执政党应停止妨碍调查脱核电站的压力，不要瞻前顾后. November. 07, 2020 07:48. . 检察机关开始调查“月城核电站1号机组”经济性评价造假疑惑后，执政党领导层和法务部长同时出面施压，要求检方停止调查。共同民主党党首李洛渊昨天将检察机关的调查定性为“政治调查、滥用检察权”，并表示“希望检察机关立即停止既危险又鲁莽的暴走”。他还表示：“不会坐视部分政治检察官的行为。”该党院内代表金泰年也表示：“检方滥用调查权介入国政运营，是超越危险水平的动摇国政行为。”此前，法务部长秋美爱前天就执政党议员提出的“（因在野党的告发）委托调查”的国会质询表示：“应该被驳回。我将在适当时期作为监督权者考虑必要的部分”，暗示将启动追加的调查指挥权。 检察机关一着手调查，政权核心部门就动员起来向检察机关施压，这是史无前例的露骨介入。分析认为，检方担心调查会对文在寅政府的国政课题“脱核电站政策”产生负面影响，试图露骨地施压要求中断调查或缩小调查。 但是，执政党将脱核电调查说成是“政治调查”缺乏逻辑依据。检察机关的调查是随着监查院监查结果的移交和在野党的告发状受理开始的。检察机关前天正式着手调查，可以大规模扣押搜查产业通商资源部和韩国水力原子能总公司，也是因为法院认可了调查的根据，并发放了检察机关申请的大部分扣押搜查令。 监查院在监查中发现，产业通商资源部为了迎合文在寅总统的脱核电站政策基调，降低了作为提前关闭月城核电站1号机组依据的经济性。在这一过程中，是否有过滥用职权、伪造资料等犯罪行为，必须通过进一步调查来查明。投入7000亿韩元国民血税，将寿命延长至2022年11月的月城1号机组，在4年多时间里，是否有过不正当的权力指示，以及明知启动中断带来的经济损失却予以默认或帮助的这些人的责任，都要一一查清。另外，在监查过程中，产业部公务员废弃资料的原委及其背后，也应查明真相，并给予严惩。 即使没有这些，执政党动摇检察机关的行为已经到了严重破坏法治主义和检察机关独立的地步。如果秋美爱部长通过下达中断脱核电站调查的指示或相应的案件分配或调查组变动来妨碍正常的调查，那么将会遭到这属于弃置法治主义和检察独立的行为的指责。检察机关应忠于法理，不要出现“另案调查”或“过度调查”的争议，不要瞻前顾后，朝着真相迈进。

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