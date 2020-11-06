WKO斯卡里奥内：“团员们说《阿里郎》很美，非常喜欢，所以将其选为安可曲”. November. 06, 2020 07:42. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “虽然是在远方进行的演奏，但相信一起分享的音乐能够帮助大家治愈因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)而疲惫不堪的心灵。” 7日晚8时，在线上举行的第31届EAGON音乐会上，指挥德国符腾堡州海尔布隆室内乐团(WKO)的指挥家凯斯•斯卡里奥内在接受本报电子邮件采访时做出了上述表示。他就任2018 WKO首席指挥，领导乐团。演唱会将通过YouTube频道和艺术文化专门频道“Arte TV”实时转播。下面是采访内容。 ―据我所知，您在就任首席指挥之前，曾在2016年WKO音乐会上指挥莫扎特的36号交响曲《林茨》，受到了广泛赞誉。WKO是什么特点的乐团呢？ “WKO的优点是对作品和声音的真挚和持续不断的热情。在此次演奏会上，将与小提琴演奏家李智允合作带来莫扎特第5号小提琴协奏曲，莫扎特的曲子都是可以让与WKO规模相近的乐团用新颖的诠释来演奏的作品，因此对我们来说尤为重要。“ ―这次演奏会录制应该已经结束了，您对和李智允的合作满意吗？ “我和WKO团员都很喜欢合演。李智允是一位具有吸引视线、具有强烈音乐视角的演奏家。” ―很好奇您在后半部分演奏的《升华之夜》是出于什么样的意图？ “虽然很难演奏，但这是一部符合我们乐团编排的作品。这首曲子包含着克服逆境，向着更好目标前进的信息，在如今感觉更有意义。” ―您是否可以给一些如何更加享受这场音乐会的提示.... “安可曲演奏了《阿里郎》。这是一首抒情而美丽的曲子，团员们都非常喜欢。想用这首歌表达对韩国观众的喜爱。我们期待新冠肺炎疫情早日结束，在实际演奏会场与观众见面。”

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