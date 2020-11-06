拜登时代即将到来，要尽快协调朝核同盟韩美悬案. November. 06, 2020 07:42. . 目前，美国总统选举已进入法庭斗争的轨道。但从计票结果来看，民主党候选人拜登当选已成定局。由于特朗普总统对邮寄投票提出诉讼等不服动向，短期内难免出现混乱局面，但拜登事实上已经确保过半数的选举人票，特朗普要扭转局面并非易事。现在，随着拜登新政府的上台，预示着美国将会出现巨大的变化。 拜登时代的开幕意味着结束特朗普总统4年的超速和越轨、重回正常的宣言。当然，拜登政策不会像特朗普政府上台时那样波澜壮阔，但他提出治愈分裂和矛盾，很可能出现“只要不是特朗普政策，什么都可以（ABT·anything But Trump）”的形态。在国内，预计不会出现特朗普式的歧视和排斥，而是为了恢复“包容和团结”的美国精神而出现全面的政策变化。 拜登强调的恢复美国价值观，在对外关系中也会体现出来。特朗普打着“美国第一”的旗号，拒绝充当世界警察的角色，无视与国际机构签订的协议，连同盟关系也精打算盘。这样的特朗普外交使美国的国际威信扫地。现在，拜登将回归以规范和价值为中心的自由主义国际主义路线，并作为全球领导人积极发挥作用。 预计韩半岛政策也将发生巨大变化。首先，在对朝政策上，对于“自上而下”式的朝美对话，韩国应该放弃期待。拜登将朝鲜国务委员会委员长金正恩称为“流氓”。如果朝鲜不实现完全无核化和人权改善就将加强制裁和施压，随之而来的朝鲜挑衅的可能性也令人担忧。虽然韩国执政党内部有人提到了“比尔·克林顿政府第三期”，并提出了便利的乐观论调，但在朝鲜核开发初期的21世纪初克林顿政府看待该问题的视角和现在美国民主党感受到的朝核问题的严重性以及解决方法，存在着天壤之别。在防卫费分摊额等韩美同盟问题上，虽然可以更加顺利地进行沟通，但不亚于特朗普政府的对华强硬姿态会使韩国站在选择的十字路口上。 美国政府的更迭经常导致韩半岛局势的剧烈动荡。目前,美国大选结果尚不确定，韩国政府应加快启动各种非正式渠道和人脉，正确把握美国预备政府的想法。以此为基础，还要就同盟问题和对朝政策进行低调的协调。不应该出现没有这些努力而一边谈论“比尔·克林顿政府第三期”一边提出便利性乐观论的情况。

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