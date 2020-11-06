担心新冠变异...丹麦屠杀1700万只养殖貂. November. 06, 2020 07:43. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 世界最大的貂皮生产国丹麦决定全数宰杀本国1700万只貂。因为有人警告说，感染新冠病毒的貂发生突变病毒，有可能使目前正在开发的疫苗失去作用。 据英国广播公司（BBC）等媒体报道，丹麦首相梅特·弗雷泽里克森4日召开记者会表示：“在5个养貂农场发现了变异的新冠病毒。另外，经确认，有12人从貂那里感染了病毒。” 丹麦保健当局宣布貂为公共保健威胁对象，并决定尽快宰杀本国农场饲养的1700万只貂。仅屠杀费用最高就可达790万美元（约合90亿韩元）。这是因为，一旦貂身上的变异新冠病毒扩散，有可能使世界各国正在开发的疫苗失效。 疫苗是以病毒内部的蛋白质等抗原物质为基础制成的。如果发生变异，用现有的新冠病毒生产的疫苗很有可能成为无用之物。如果从人类身上移植的新冠病毒经过动物返回人类体内，可能会成为更加致命的形态。丹麦传染病学家卡雷·马尔巴克警告说：“这意味着丹麦有可能再次出现新的流行病。”世界卫生组织也担心“这会对今后的疫苗开发产生负面影响”。 据丹麦农林食品委员会透露，全国1100多个农场每年生产1900万张貂皮。这相当于11亿欧元（约合15000亿韩元）。丹麦养貂协会会长塔格·佩德森表示：“政府的决定对养貂产业界乃至丹麦来说都是灾难。”似乎意识到了这一点，弗雷德里克森首相表示：“如果突然变异导致病毒扩散，丹麦应该对全世界承担更大的责任。”据《卫报》报道，丹麦动物保护团体以此次事态为契机，主张应取消貂皮毛产业。 路透社报道说，在“貂风波”愈演愈烈的情况下，丹麦司法部长尼克·赫克鲁普3日被确诊感染新冠病毒，弗雷德里克森等政府核心内阁成员进入自我隔离。

한국어