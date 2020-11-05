“屋子里的网上旅游”... “Chick-Lit”的复兴. November. 05, 2020 07:55. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “我长期以来梦想着某一天能搬到巴黎去住。他们的总统不是和年轻、性感的学校老师结婚了嘛。” 在美国电视剧《艾米莉在巴黎》中，芝加哥总部的女上司非常羡慕被派到巴黎分公司的主人公艾米莉。对于艾米莉来说，只要是想在巴黎生活一次的人，都会展开令人羡慕的事情和爱情相关的小插曲。该剧于上月2日在Netflix上公开后，在韩国成为人气节目的第3名，人气飙升。 以轻松幽默的方式讲述20、30岁职场女性的工作和爱情的“Chick-Lit(鸡仔文学)”正在复苏。将意味着年轻女性的俗语“chick”和“文学(literature)”的缩略语lit合起来的“Chick-Lit”的开端是1999年英国小说《BJ单身日记》。2000年代在韩国也曾生产过《我的名字叫金三顺》(2005年)和《我的甜蜜都市》(2006年)等讲述平凡老处女的故事，但进入2010年代以后就消失了。 但是最近，在博客和社交网络服务(SNS)上，出现了看《穿普拉达的女王》(2006年)和《欲望都市》(2008年)等旧鸡仔文学作品并共享鉴赏的现象。《艾米莉在巴黎》在部分评论家“几乎包含了所有庸俗情节”的苛评下，像奥黛丽•赫本一样穿着的艾米莉的衣服和装饰品仍然很受欢迎。以该作品出道的男主人公卢卡斯•布拉沃在Instagram(照片墙)上成为了粉丝超过100万的性感明星。对第二季的要求也非常强烈。 很多人分析认为，鸡仔文学的“复兴”很大程度上是因为新冠肺炎疫情。不能去海外旅行的观众对作品的背景—巴黎、纽约等地以“屋子里的网上旅游”来代替满足。大众文化评论家河在根表示：“年轻人积极消费异国背景的电视剧。怀念以前访问过的旅行地的现象也产生了影响。” 有人指出，这是对Netflix等在线视频服务(OTT)上相对艰涩、真挚的作品较多的情况的反作用。职场女性虽然自嘲地评价这是“漂亮垃圾”，但下班后还是想消费鸡仔文学。 也有人认为，最近在韩国颇有人气的青春电视剧《Start up》、《青春记录》等女主人公活跃的作品也是鸡仔文学的一种。“年轻女性通过事业和爱情成长”的主题意识是青春剧和鸡仔文学的共同点。 不仅是20、30多岁的女性，就连10多岁的女性也喜欢鸡仔文学。电影评论家尹成恩表示：“鸡仔文学《她们的故事》具有挑衅性的叙事魅力。讲述10多岁青少年间的爱情和友情的网络电视剧也作为鸡仔文学的一种占据了一席之地。”

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