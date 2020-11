成熟的音之曲线... “让我们一起庆祝悲伤吧”. November. 05, 2020 07:40. by 林熙允记者 imi@donga.com. 上月31日晚,记者观看了英国创作型男歌手萨姆•史密斯(28岁•照片)的线上演唱会。伦敦所在的历史悠久的录音室“Abbey Road Studio”里布置的简单舞台非常生动。 暂时想象了一下他的声带是用黄绒毯制成的。就像用日式切生鱼片刀切纽约芝士蛋糕一样,吧嗒,吧嗒……一个个圆圆的音符像松糕一样整齐,渗透到嘴唇上。他是一位听觉长官。 “大家都过得好吗?在我们人生中最奇怪的时期,哪怕用这种方式,也想传达我的新音乐。希望大家尽情享受。来一杯茶或一杯红酒。” 画面另一边,艾比路录音室里的史密斯虽然强调了“舒适”,但令人心情愉悦的紧张感使毛细血管收缩。他在1个多小时的时间里演唱了新歌和代表曲目,还讲述了创作新作品的故事。 “如果我是无拘无束的年轻/希望不要害怕失去…”(出自《Young》) 时隔3年发行的第三张正规专辑《Love Goes》(上月30日发行)的第一首歌,从第一小节开始就被这位还很年轻的歌手写的矛盾的歌词所说服。这就是史密斯献上的成熟的音之曲线。像英国歌手伊默真•希普的《Hide and Seek》一样,史密斯的多种声音分身用和音包裹主旋律的独特无伴奏合唱曲。 史密斯2014年出道后,与阿黛尔(32岁)一起以英国式灵歌•流行音乐叙事歌打动了世界人民的心。《I'm Not the Only One》、《Stay with Me》已经是21世纪的叙事歌经典。他家里已经有4座格莱美奖、3座全英音乐奖、1座奥斯卡奖和金球奖(《007:幽灵党》主题曲)奖杯。2年前来韩公演(首尔九老区高尺天空巨蛋体育场)中带来的完美现场演唱实力和绸缎音色至今还像海市蜃楼一样留在我的脑海里。 “这张专辑是辗转伦敦、瑞典、洛杉矶、纽约等地与各路音乐家一起制作的。第一张专辑是出道专辑,所以非常辛苦,出第二张专辑的时候周围压力很大,但是此次的第三张专辑尽量自己享受,将内心的真实感受表达出来。” 与卡尔文•哈里斯一起制作的舞曲《Promises》的前奏响起后,史密斯跳着娇媚的舞蹈,说“要把艾比路录音室变成‘同志酒吧’”。 史密斯在新作中最喜欢的歌曲是中性节奏叙事曲《So Serious》。 “‘把手伸到头顶。像我这样偶尔感到悲伤的时候’的歌词或许是贯穿整张专辑的信息。让我们大声喊出 ‘来,大家一起悲伤吧。让我们以悲伤为傲,庆祝吧!’” 史密斯说:“在洛杉矶和其他音乐家完成这首歌的制作后,在阳台上开着香槟一起跳舞,这让我印象最深。” 钢琴抒情曲《For the Lover that I Lost》是去年席琳•迪翁首先发表的歌曲。史密斯以打破真声和假声的音乐学界限的特有过山车绝唱抹去了迪翁原来的痕迹,制作成了“萨姆•史密斯的叙事抒情歌”。 “偶尔会觉得自己是50多岁的人。好几年没去休假了。专辑制作结束了,现在我想去苏格兰的乡村随便穿点衣服,漫无目的地到处走走看看。下一次与大家见面应该是在世界巡演的时候了…”

