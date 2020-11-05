美国总统选举结果确定推迟……再次得到确认的分裂与预示对立格局的不确定性加剧. November. 05, 2020 07:41. . 美国总统选举已于3日结束，但白宫新主人却迟迟未能确定。这是因为，美国总统特朗普和民主党总统候选人拜登都没有获得决定胜负的选举人票“神奇数字”（270票）。虽然特朗普打破当初的计票结果预测，在摇摆州占据上风，但在部分摇摆州，包括邮寄投票在内的计票结果还需要进一步观察。在计票混战持续的情况下，特朗普宣称“巨大的胜利（big win）”，拜登则说“我们赢了”，各自吹嘘获胜。 这种最后阶段的混战源于美国特有的复杂选举制度。首先，在50个州，有22个州承认选举日以后到达的邮政投票。与投票结束后立即进行开票的韩国不同，开票日期可能推迟3到4天。在开票初期不分胜负的肉搏交战地区，要想出现当选者轮廓，最快也要到本周末才能实现。但是也不能排除在这一过程中因对计票结果不服而引发诉讼战的可能性。在这种情况下，就会发生大选结束后几周过去后还不能决定下届总统这种前所未有的事态。 此前，美国一直通过选举结束后服从结果的文化，防止选后混乱于未然。但在此次大选中，别说是最低限度的品位，现任总统公然暗示不会服从选举结果，出现了“强对强”的对决局面。特朗普总统和拜登的支持者之间发生的流血冲突随处可见。虽然以往各次选举如果过于激烈，也会经常发生这样那样的不祥之事，但并没有达到这种程度。只靠团结支持层赢得选举的“选举至上主义”得势，在很多关键时刻起到引领国民团结作用的民主主义系统陷入了危机。 在此次大选中暴露出的美国社会政治分裂和理念之间、种族之间、阶层之间的对立局面，无论谁当选下届总统，都会对发挥团结的领导能力产生很大的障碍，对内政和对外政策都会产生深远的影响。如果考虑到超强大国美国在世界上的影响力，领导能力下降对国际局势的影响可能会更大。从我们的立场来看，包括朝鲜严重的核威胁在内，矛盾的火药库遍布世界各地。 不管下届美国政府的领导人是谁，在内政上支持基础越脆弱，对外就会受到流向本国优先主义的诱惑。随着政治、经济等全方位蔓延的中美霸权竞争持续，世界经济将继续蒙上阴影。对于依赖出口的韩国来说，美国新政府的对外贸易政策越模糊，在政策执行上就会越困难。这就是全世界都在密切关注美国下一任领导人危机带来的影响的原因。

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