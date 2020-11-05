时间的怪物 . November. 05, 2020 07:41. . 这真是一幅奇怪的画。分别看向不同方向的三个男人的头部画在一起。左边是长胡子的老人，中间是浓胡子的中年男子，右边是金发的年轻英俊青年。下面画着三只动物的头像，方向和男人们一样。不知道是三个人，还是三头怪兽，动物们登场的原因又是什么呢。画家为什么画出这种谜一样的画儿？ 绘制该画的蒂齐亚诺是16世纪威尼斯最有名的画家，也是最早在国际上活动的画家。他擅长宗教画、神话画、肖像画，甚至卧室用裸体画，因此，包括神圣罗马帝国的皇帝卡尔五世在内，罗马教皇和意大利君主都是他的顾客，享受到了当代最高声誉。一路顺风顺水的他，在老年所画的这幅画是将人生的三个阶段比喻为动物的寓意画。阳光照进的右边是青年时期，中间是充满活力的中年时期，左边是老年期。青年的狗象征着忠诚和未成熟，中年狮子象征着勇猛和坚强，老年狼象征着贪欲和狡猾。为什么偏偏把经验老到的老年比喻成狼呢？虽然看不清楚，但从画上方刻着的拉丁语文句中可以推测画家的意图。“从昨天开始学习，为了不耽误明天，今天要慎重行动”，这是要吸取过去的失误，慎重、智慧地活到现在，不要成为因贪欲而毁掉人生。 与题目不同，还有人把画阐释为“罪和忏悔的寓言”。因为老人的脸长得像蒂齐亚诺，所以是追悔年轻时候的轻率和错误的画家的自画像。人活着谁都会犯错误。虽然忏悔是正确的，但是选择合理化的情况也很多。而且人类不是遗忘的动物吗？很容易忘记不利的过去。也许画家是想通过这奇怪的肖像画警告人们，不能成为忘记过去的时间的怪物。

한국어