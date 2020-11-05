现代汽车：“到2025年为止，将在中国普及3000辆氢电卡车”. November. 05, 2020 07:41. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车将在中国普及氢电卡车，加速扩大中国氢能经济事业。 现代汽车4日表示，与中国首都北京所在的“京津冀”地区、经济城市上海所在的“长江三角洲”地区的企业接连签订了构建氢能经济生态系统的业务协议(MOU)。 首先，现代汽车于上月27日与上海电力股份有限公司、上海舜华新能源系统有限公司、上海荣华融资租赁有限公司等长江三角洲地区内的主要能源及金融公司签订了MOU。其目标是，建立氢气加氢站及氢气生产设备，推进氢燃料电动汽车运营金融服务，到2025年为止，在该地区普及现代汽车3000辆以上的氢电卡车。 本月4日，现代汽车又与中国钢铁集团安泰科技股份有限公司及河钢集团河北钢铁工业技术服务有限公司签订了MOU，在京津地区构建氢气加氢站和示范运行氢电卡车，并计划在2025年之前普及1000多辆氢电卡车。现代汽车商用事业本部长(副社长)李仁哲表示：“我们计划在中国市场构建不仅销售氢燃汽车，还运营氢气汽车租赁、加氢站等整个氢生态系统的事业生态系。”现代汽车在瑞士初期也为了减轻对购买氢电卡车费用感到负担的物流企业的负担，以收取使用费租借车辆的形式来普及氢电卡车。 中国氢电汽车所用的氢原料“附生氢”(石油化学工程的副产品)非常丰富，由于持续扩充产业基础，卡车需求一直占据市场，氢电卡车市场发展潜力非常充分。不仅是中央政府，地方政府也加快了氢燃料电动汽车的普及、构建氢气生产和加氢所需的基础。 为了配合政府提出的到2030年为止普及100万辆氢电汽车的目标，现代汽车上月也提出了到2030年为止向中国出口2.7万辆氢电卡车以上的目标。这超过了同期向北美和欧洲分别出口1.2万辆和2.5万辆的目标。

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