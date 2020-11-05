拜登如能在“锈带”赢得两处和内华达，尚有可能逆转. November. 05, 2020 07:41. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国总统特朗普在最后关头发挥后劲，对民主党候选人拜登形成强烈压力。特朗普在主要摇摆州几乎确定当选或领先，正在把局面引向有利的方向。但拜登也有逆转的可能性。结果，只有开票相对缓慢的三个州（威斯康星州、密歇根州、宾夕法尼亚州）初现轮廓，才能决定胜负的方向。 截至4日凌晨2时（韩国时间4日下午4时），特朗普在主要竞争州中，在佛罗里达（29票）、德克萨斯（38票）、威斯康星（10票）、密歇根（16票）、宾夕法尼亚（20票）、北卡罗来纳（15票）等地领先。佛罗里达州和得克萨斯州的胜利已成定局。虽然北卡罗来纳州的票数差距不大，但由于95%的计票工作已经结束，拜登逆转的可能性不大。 但是，由于“锈带”3个州的计票只进行了60%至70%，而且还有许多有利于民主党的邮寄投票尚未开封，因此不能断定哪一方会获胜。 拜登在亚利桑那州（11票）和内华达州（6票）等西部摇摆州领先于特朗普。在传统上共和党倾向较强的佐治亚（16票）也追击特朗普至相差2个百分点左右。据分析，在佐治亚州剩余的票数中，支持民主党的县的票数相对较多。另外，在不适用选举人团赢者通吃方式的两大州（缅因州、内布拉斯加州）中，特朗普和拜登各自有望获得1张选举人票。 如果在这种情况下，假设北卡罗来纳州以特朗普的胜利和亚利桑那州以拜登的胜利而得出结论，那么可以决定白宫主人的剩余州将缩小到威斯康星州、密歇根州、宾夕法尼亚州、佐治亚州、内华达州等5个州（68票）。拜登获得238张选举人票，特朗普获得232张选举人票，再通过其他5个州，总共获得270张以上的候选人获胜。 拜登要想确保270票，即使让出佐治亚，也要在“锈带”3个大州中的2个和内华达州获胜。这些州在开票后半段，对拜登有利的邮寄投票开票量会越来越多，因此拜登方面期待在最后关头能反败为胜。 相反，如果特朗普一定要拿下佐治亚州，并在威斯康星、密歇根、宾夕法尼亚等3个州中的2个以上州获胜，就可以连任。如果在内华达州也成功逆转，在3个“锈带”州中只要有1个州获胜，就有胜算。 预计，此次总统选举的命运将取决于完成开票需要时间的“锈带”结果。其中，宾夕法尼亚承认直到6日抵达的邮寄投票，因此，如果想完全结束计票，必须等到周末。如果在这里不分上下，只能等到最后一票开票时才能决出胜负。

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