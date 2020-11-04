美国大选在“煽动与分裂的政治”造成的极端对立中发出的警告. November. 04, 2020 07:38. . 美国总统选举最早将于今天下午揭晓。但是，那是在不管哪个候选人某一方大获全胜时才有可能。如果摇摆州的微弱胜负持续下去，很有可能陷入邮政投票的开票延迟、诉讼战、暴动事态等混乱的泥潭。也有人说，早就暗示不服选举结果的美国总统特朗普，计划尽快宣布胜利。剧增的枪支购买、接连发生的冲突、充满紧张感的市中心氛围已经仿佛到了战争前夕。 一直支撑美国民主主义的服输传统、和平移交政权的历史也面临威胁的危机，由此可见此次大选是分裂美国社会和矛盾的选举。选举战始终是“特朗普对反特朗普”的对决。虽然拜登一直高呼“恢复”被特朗普在任期间毁坏的美国，但并没有表现出明显的存在感。相反，美国社会分成了特朗普和非特朗普，选举成了对“特朗普政治4年”的审判。 4年前特朗普当选美国总统是“特朗普现象”的产物。虽然特朗普总统是由与真人秀没有两样的政治行为、未经验证的分裂言辞、不分时间的滥发推特、再加上狂热的支持层造就的，但其根源是西方世界对世界难民浪潮的危机感。中东的内战和混乱制度的移民队伍经过欧洲接连封锁国境、极右主义得势、英国“脱欧（英国退出欧盟）”，最终导致特朗普总统的诞生。 特朗普总统的表现忠实于这种背景。禁止中东难民入境、设置墨西哥国境墙、种族主义言行顺应了主要支持势力白人中下层的要求，给和谐和妥协的民主主义带来了很大的瑕疵。对外关系方面，也出现了接连退出国际公约、对同盟国粗暴施压、炫耀与独裁者的纽带等现象。对于这样的特朗普政治，学术界虽然不露骨，但把其定性为更具威胁性的“类似法西斯主义”的议论接连不断。 特朗普政治是时代的产物。这一选举始终是美国人的审判。但考虑到由它产生的“特朗普效应”，审判的影响不会只限于美国。特朗普式非正常化的日常化使世界人民变得迟钝。到处都出现了模仿这些、眼中只有支持层并播撒分裂种子等煽动性政治。特朗普的政治显示出，成熟的民主主义在煽动和分裂的策略下也是多么容易动摇，全世界都在关注他的命运。

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