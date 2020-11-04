美国和中国，我们的同盟在哪里？. November. 04, 2020 07:37. by 黃仁贊 hic@donga.com. 中国把壬辰倭乱称为“抗倭援朝战争”。意思是中国帮助遭受日本侵略的朝鲜的战争。 中国在400多年后爆发的6·25战争中也适用了这种观念。“抗美援朝战争”。也就是说，这是中国帮助遭受美国侵略的朝鲜的战争。虽然与解读为“中国拯救了遭受外国势力侵略的朝鲜”相类似，但两者存在差异。壬辰倭乱始于日本的侵略。但6·25战争是中国承诺援助的情况下朝鲜发动南侵而开始。中国也可以被解释为战争“共犯”。 对于今年迎来70周年的6·25战争，中国提出了“正义”与“和平”。这是在强调战争正当性。据说，中国称在目前仍处于停战状态的6·25战争中取得了胜利。 中国国家主席习近平上月19日表示：“抗美援朝战争的胜利是正义的胜利、和平的胜利、人民的胜利。”他在23日表示：“再强大的国家、再强大的军队，如果欺负弱者、扩大侵略，就会头破血流。”这被解释为主要是对美国的警告。 但是，我们自然也会感到不自在。中国将抗美援朝战争纪念日定为10月25日，是中国军队在平安北道云山突袭国军1师团的日子。据说，当时中国为了在参战后的首场胜利中无条件取胜，把战斗力相对较弱的国军作为优先目标。习近平主席10月19日参观了“抗美援朝出口作战70周年展览”。这是70年前中国军队跨过鸭绿江踏上韩半岛土地的日子。 事实上习主席在10年前也差不多。2010年10月15日，“抗美援朝出国作战60周年座谈会”在北京人民大会堂举行。他说：“抗美援朝战争是维护和平、抵抗侵略的正义战争。”这是当时被选为中央军事委员会第一副主席的习近平代表国务院和中央军委发表的演说中提到的。他还说：“60年前发生的战争是帝国主义强加给中国人民的”，“向做出这一战略性（参战）决定的政府致敬。” 随后，时任韩国外交部长金星焕反驳说，“战争由朝鲜南侵引起是无法改变的事实”。美国国务院负责宣传的副国务卿菲利普·克劳利讽刺说：“对我来说，这并不正确。”韩美两国立即反驳后，新华社和人民日报刊发了包括6·25战争是朝鲜南侵战争立场的中国国防大学教授的文章。也有分析认为，这是在中国出面收拾残局。 但这次却纹丝不动。虽然韩美政府就习近平主席的6·25战争歪曲言论反驳称“与事实不符”，但中国没有做出任何解释。变本加厉的是，中国共产党的青年组织共青团还强辩称：“6·25战争不是朝鲜的南侵战争，而是韩半岛发生的内战。” 在过去的10年里，中国发展迅猛，几乎堪与美国争夺世界霸权。习主席本人10年前也大有希望出任下届领导人，但现在已站在权力的巅峰，正在巩固长期执政体制。 一直以来，我们不分保守和进步政权，都致力于加强与中国的关系。5年前时任总统朴槿惠在抗日战争胜利70周年登上天安门城楼，最近美中矛盾激化的情况下现政府不积极回应美国提出的参与反华战线的要求，也是出于这样的考虑。但是，中国却将韩国军队13.8万人死亡、45万人受伤、100万平民牺牲的战争称为正义的战争。这种行为，难以看到丝毫对韩国的关照。 无论谁在3日的美国总统选举中获胜，对华强硬基调都难以缓和。无论是特朗普总统连任，还是民主党候选人拜登入主白宫，都一样。选举结束后，在对华政策进行整顿时，美国很有可能更加露骨地要求我们大脑皮层美中之间做出选择。今年是6·25战争70周年，现在只剩下不到两个月了。现在是冷静地观察今后应该采取什么样的同盟战略的时候了。

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