自费游览了世界300个图书馆的馆长. November. 04, 2020 07:38. by 崔고야 best@donga.com. 道谷信息文化图书馆馆长赵金珠(52岁)自己掏腰包访问了世界300多个图书馆。旅行时，旅游景点被抛在脑后，只去图书馆。2日，记者在首尔江南区道谷信息文化图书馆见到了赵馆长，她表示：“我觉得很有必要把外国图书馆的好处介绍给韩国图书管理员。”她最近出版了介绍世界图书馆文化的《让我心动的世界上的图书馆》(木铅笔)。 赵馆长正式探访图书馆是在2015年。当年去世的婆婆攒下了在此期间寄去的生活费，留下了一大笔钱。为把这笔钱花得有意义而苦恼的结果就是图书馆旅行。对于在美国大学攻读文献信息学、在韩国和美国从事了10多年图书管理员工作的赵馆长来说，这也许是理所当然的选择。 在2017年4月就任馆长之前，她一直在欧洲、美国、亚洲的图书馆工作。就任后直到新冠肺炎疫情发生之前，在节日连休期间也申请年假，去了各国的图书馆。 具备灾难信息系统的日本图书馆、将环境破坏最小化的台湾图书馆、比购物商场更大的中国图书馆等，虽然有很多让人瞠目结舌的地方，但唯独吸引她的地方是拥有“青媒体(Youth+Media)室”的欧美图书馆。青媒体室作为10~15岁青少年的专用空间，是涵盖了同龄人聚在一起散发魅力和休息的综合文化空间。 美国伊利诺伊州博林布鲁克市的“Fountaindale”公共图书馆允许借出影像和音响设备，鼓励创作活动；芝加哥“Herald华盛顿”图书馆中心则提供乐队练习室，而不是强调肃静感。在挪威奥斯陆的“Biblo Toyen”公共图书馆可以做饭吃和睡觉。 赵馆长说：“在国内图书馆建立青少年空间已成为图书馆旅行的最终目标。”据说，当她造访美国图书馆时，如果将其介绍为“江南区代表性图书馆”，就会因为鸟叔的《江南Style》而以为是从豪华图书馆来的，因此受到图书馆师生的热烈欢迎。 但是，与在人口只有4万~8万的小城市也征收图书馆税并接受捐款，预算丰厚的美国不同，这成为了绊脚石。幸运的是，去年她拿到了1000名江南区居民的签名，并得到了江南区预算投资的承诺。 “韩国的孩子们很不幸。教育热度高的江南区情况更严重。能代替学院，并且父母会安心送去的地方只有图书馆。即使现在需要花钱，只要投资设施，再加上专家指导常驻，相信孩子们能在图书馆找到梦想。”

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