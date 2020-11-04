斗山工程机械在中国生产的挖掘机累计突破20万台. November. 04, 2020 07:39. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 斗山工程机械有限公司3日表示，在中国国内生产的挖掘机累计突破了20万台。这是公司自1994年10月进军中国市场后时隔26年达成的纪录。 在中国烟台拥有工厂的斗山工程机械在2001年累计生产超过了5000台。当时，日本建筑机械企业抢先占领中国市场，但随着攻击性的市场营销和最新产品的推出，自2000年代以后，在中国的海外建筑机械企业领域占有率跃居首位。从2000年代中期开始年产量超过1万台，2010年年产量超过2万台，并逐渐增长。 此次20万台的累计生产记录在进军中国的海外建筑机械公司中尚属首次。除了中国当地企业，斗山工程机械在挖掘机市场的第三季度(7~9月)占有率达到了22.8%。斗山工程机械目前正与美国建筑机械企业卡特彼勒(Caterpillar)就市场占有率第一、二的位置展开激烈竞争。 斗山工程机械去年在中国销售了1.5万多台建筑机械。今年，虽然因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情导致市场停滞，但截止到第三季度共销售了1.4348万台，与去年业绩几乎持平。斗山工程机械为了适应中国挖掘机市场的增长趋势，计划继续推出新产品和特殊装备。另外，为了中国地区社会的发展，还推进支援落后地区青少年学业和改善教育环境的社会贡献活动。

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