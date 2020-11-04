如果特朗普要求对邮政投票重新验票，可能超过明年选举时间. November. 04, 2020 07:38. by 韩基载记者、权五赫记者 record@donga.com、hyuk@donga.com. 韩国政府认为，美国大选结果会严重动摇韩半岛外交格局，因此成立了特别工作组，正式着手准备对策。如果美国总统特朗普再次当选，朝美首脑间重启无核化谈判的可能性就会恢复，但韩美同盟再次面临难关的可能性也很大。如果民主党候选人拜登当选，韩美间的防卫费分摊额磋商就会出现突破口等，韩美关系稳定的可能性会提高，但是很难期待惊喜的朝美首脑会谈。 韩国外交当局人士3日表示：“已经多次召开特别工作组会议，应对美国总统选举结果带来的各种情况。”外交部从8月开始以北美局和朝核外交企划团等为中心，组织了25人规模的特别工作组，对美国总统选举的影响进行分析。政府的方针是，事先准备拜登当选后要传达的贺电，但如果特朗普再次当选，将通过现有的外交渠道立即恢复沟通。 外交部高级官员称，康京和外长正在推进在选举后的本月内访问美国，为了广泛与美国磋商政策，不仅是韩半岛和平交涉本部长李度勋，北美局局长等也会随行。据悉，统一部长李仁荣也正在讨论下个月访美的方案。 拜登如果当选，很有可能不会采取特朗普总统特有的破格的“自上而下”方式的朝美无核化谈判，而是采取“由下至上”的方式，即通过工作磋商来制定无核化方案。因此，期待特朗普即兴决定对朝政策的韩国政府的对朝政策也将不可避免地大幅修改。专家们预测，拜登政府上台后，只有美国在与朝鲜以缜密的工作磋商为基础，制定出明确的无核化蓝图时，朝美首脑会谈才有可能举行。相反，如果特朗普成功连任，政府可能会正式启动以明年举行的东京奥运会为杠杆、寻求突破朝美僵局的对朝战略。白宫国家安全事务助理罗伯特·奥布赖恩也在青瓦台国家安保室主任徐薰上个月访美后公开表明了这一可能性，因此有分析认为，特朗普政府通过体育活动营造和平氛围的政府方针将起到一定作用。 很多观察人士认为，在重视同盟的拜登政府中，韩美间主要矛盾问题的防卫费分摊额磋商会相对提前达成协议。特朗普一直公然提出的裁减驻韩美军规模或撤走驻韩美军，也很有可能保持稳定。相反，随着对华强硬基调的持续，对韩国施加“牵制中国”的参与压力，在此过程中，美国对韩美日三角合作的要求将越来越强烈。 不过大多数预测认为，一旦特朗普第二届政府上台时，随着美国拿防卫费分摊额磋商来要求韩国承担同盟费用的高强度压迫，韩美关系会变得不安定。有预测认为，在特朗普总统周围，已经没有了劝说重视韩美同盟的幕僚，在特朗普总统的第二个任期内，裁减驻韩美军将成为现实。

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