带领全北现代队连续两年夺得联赛冠军的主教练莫莱斯即将离队. November. 04, 2020 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在担任职业足球全北现代队主教练期间，连续2年获得K1联赛冠军的主教练何塞•莫莱斯(55岁•葡萄牙•照片)预计将在本赛季结束后离开球队。 莫莱斯教练2日在接受葡萄牙媒体《RR》的采访时说：“今年与全北队2年合同期满后将不再继续留在球队。我想尝试着带领其他球队前行。”据悉，莫莱斯教练受到了来自中国和葡萄牙等职业球队的邀请。 据全北相关人士透露，莫莱斯教练最近向球队委婉地表达了不再续约的意思，他说，“我已经带领球队两次(2019年、2020年)拿下K1联赛冠军，尽到了自己的责任。”该相关人士补充说，“如果莫莱斯教练明确表明离开的意思，我们将尊重他的决定。”因此，预计莫莱斯主教练将执掌全北队的教鞭，直到结束与蔚山队的足总(FA)杯决赛(11月)和亚洲足球联盟冠军联赛(11~12月)征程为止。 曾在皇家马德里队(西班牙)、国际米兰队(意大利)等欧洲豪门球队担任助理教练的莫莱斯主教练填补崔康熙主教练(现上海申花队主教练、K1联赛冠军6次)留下的空位，从2019赛季开始执掌全北队的教鞭。有评价称，莫莱斯主教练维持崔教练打下的全北队的战斗力，保住了联赛最强者的地位。 下任全北队主教练的有力人选是从崔康熙教练时期开始指导球员的助理教练金相植(44岁)。1日结束现役生活，目前正在参加亚洲足球联盟(AFC)A级教练培训会第2次课程的李同国(41岁)只要获得A级教练资格证，就可以担任教练。但是，对于何时开启自己的执教生涯，李同国的立场是再留一些时间考虑一下。

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