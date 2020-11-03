3日美国总统选举，站在消除与扩散不确定性十字路口的超级力量. November. 03, 2020 07:29. . 美国总统选举今天举行。如果是其他选举的话，韩国时间明天下午就会出现当选的轮廓，但是这次选举无法预测。多数舆论调查都认为民主党候选人拜登占上风，但在决定胜负的竞争州，美国总统特朗普正在缩小差距。由于创纪录的提前投票，有可能推迟开票时间，而且如果不是某一方大获全胜，很有可能引发不服选举结果、诉讼战和骚乱事态。 此次美国总统选举是决定世界最强超级大国美国走哪条道路的选举。4年前推翻舆论调查预测当选的特朗普总统，将自由主义和国际主义的传统对外政策修改为美国最优先的单边主义。在国内，也出现了排斥移民和种族主义倾向。最近，随着应对新冠疫情的争议和愈演愈烈的特朗普总统的“美国第一”路线，是进一步加速，还是以4年的偏离行为告终，现在处于十字路口。 所有国家都是把本国利益放在首位的自私的存在，世界领导国家也不例外。即使特朗普总统落选，美国优先主义（特朗普主义）也只是速度问题，还会持续下去。但是，在新的霸权国家崛起和国内极端分裂的内外强烈挑战下举行的此次选举结果，将极为明确地决定今后美国的行动方式和态度，究竟是单边主义速度战还是多边主义持久战。 美国总统选举的结果对韩国的影响比任何时候都大。无论谁当选，为了牵制中国，印度太平洋战略和韩美日三角联盟的强化很有可能照常进行，夹在中美矛盾之间的韩国进退两难的局面只能继续下去。在韩美关系上，如果特朗普政府被延长，防卫费分摊额等同盟压力将更加剧烈，拜登新政府也许能喘平一口气。在对朝政策上，除了明显的接近方法差异之外，还会让韩国政府陷入另一种是“外交秀”表演还是无核化与人权相结合的苦恼中。 民主主义必然是嘈杂而混乱的。花费的时间和费用也大。但在这样的混乱中，50个州（国家）的巨大联合体美国总是寻找新的整合之路，今天仍然屹立于世界先导国家之列。因为今天的选举，给美国乃至全世界带来的不确定性可能不会马上消失。这将是考验大家忍耐力的时间。要冷静地观察结果，在缜密的资产负债表下，应对任何可能性。

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