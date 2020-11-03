战斗的民族. November. 03, 2020 07:29. . 南苏丹的努比亚人、尼泊尔的廓尔喀人、土耳其的库尔德人、中东的贝都因人……世界上有因天生的勇猛和战斗气质而闻名的民族。 调查这些民族的历史时，会发现他们生活中的战争历史太久了，会大吃一惊。努比亚人自古埃及时期起就遭到了侵略。每当听到库尔德人的故事时，都会感到怜悯。尽管有着坚韧的斗志、战斗力、团结力，在过去数十年里，反复上演着被周边强国席卷而战、被利用、被背叛的历史。最近，库尔德在与“伊斯兰国”的战争中表现得非常勇猛，但战争一结束，库尔德又再次重蹈了命运的覆辙。 库尔德人的这种命运可以追溯到公元前11世纪。在中东地区被称为“最早的帝国”的亚述首次发动征服战争时，曾是君主的提格拉德费莱塞一世首次入侵的地区是库尔德族的土地。当时，亚述并非独自入侵库尔德斯坦。征服军从北方的西北部安纳托利亚地区出发，他们和亚述发生冲突，库尔德人的土地也被卷入战争。只是因为没有记录而已，他们之前也像是有过和平的生活。 到这种程度，人们不禁要怀疑他们是真正的战斗民族，还是地政学环境造就的。我认为是后者。但无论是先天还是后天，他们都在几千年的命运、现在还没有结束的痛苦中诅咒自己，没有放弃，所以现在他们仍然在苦难中战斗。 人是社会性动物。有人说，人不能独自生活。这是祝福也是诅咒。所有社会都生活在内部矛盾和外部侵略的危险之中。虽然其概率因各自地缘政治条件而不同，但对应方法都一样。一个都不能放弃，一个也不能回避。为此，应该学会与战斗法共存的方法。任何一项都不能否定或放弃。

한국어