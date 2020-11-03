起亚汽车-韩国GM出口增加，销售呈恢复趋势. November. 03, 2020 07:29. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 上月，得益于汽车生产和购买心理的恢复，韩国国内5家整车企业从年初的低迷状态中逐渐恢复过来了。 2日，据整车企业公开的10月份销售业绩统计结果显示，起亚汽车、韩国GM、双龙汽车得益于内需增长和出口恢复，销量比去年10月份有所增加。 起亚汽车得益于运动型多功能车(SUV)在美国的销售好转等，出口比去年10月份增加7%，超过了内需增长率(1.8%)。今年1~10月的累计销售也仅比去年同期减少7.2%，部分抵消了新冠肺炎疫情带来的低迷。韩国GM也因在美国的SUV人气，“雪佛兰开拓者”和“别克昂科拉GX”领衔的出口增加了2.4%。 相反，现代汽车和雷诺三星汽车同期的销售量分别减少了4.2%和49.2%。雷诺三星汽车的日产“Rogue”委托生产虽然在今年年初结束，但由于未能提前确保追加出口量，导致出口大幅减少了93.9%。 国内整车业界为迎接“韩国促销节”等年末商机，正在准备大型促销活动。但是，他们担心劳资矛盾长期化，生产差池是否会阻碍业绩的恢复。工会拒加班，上月31日和2日展开部分罢工的韩国GM在出现8000多辆车的生产差池后，韩国汽车产业协会1日曾担心说：“在SUV出口订单不断扩大的情况下，因部分罢工导致生产停滞，可能会再次挫败扭亏为盈的希望。”

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