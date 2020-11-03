彩排场所摇身一变成为演奏舞台... 虽小却回声响亮的“仁春艺术厅”. November. 03, 2020 07:30. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 首尔艺术殿堂音乐堂地下的新演奏空间“仁春艺术厅”开业了。 仁春艺术厅座席数103席，面积350平方米，于8月28日完工。这里原本是艺术殿堂音乐厅的彩排场所。去年，仁春奖学财团捐赠10亿韩元，将其改成了演奏厅。座席是彗星产业捐赠的，具有自动除菌功能，在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)扩散的情况下，可以遵守防疫守则。另外还设置了只为仁春艺术厅而准备的新史坦威音乐会用大钢琴(三角钢琴)。 上月29日记者找到了这里。男中音金基勋(音译，下同)和女高音洪珠英为了两天后举行的艺术殿堂艺术捐赠音乐会，正在加紧时间练习。也许是因为空间不大，虽然放的是舒缓的歌曲，但压倒性的声音涌进耳朵里，连细节也听得清清楚楚。 2016年首尔国际音乐比赛的冠军得主金基勋在演唱完作曲家申贵福谱曲的歌曲《脸》后，表示，“声音很响亮，墙体不吸音，是适合唱歌的声音。”负责钢琴伴奏的金泉市立交响乐团常任指挥金成珍也说：“演奏者的声音传得很清楚，所以伴奏起来非常方便。”打开仁春艺术厅的门出来，宽阔的地下空间里设有大厅(lobby)，因此演奏者与观众见面的时间也比较合适。 艺术殿堂音乐厅在1988年开馆时，设有音乐厅和独奏厅两个演奏空间。2505个座位的音乐厅适合演奏大规模交响乐或合唱曲，而354个座位的独奏厅是举行小型室内乐和独奏会的理想场所。2011年10月，最适合中等规模的室内乐音乐会的600个座位的IBK Chamber演奏厅开业了。因此，仁春艺术厅是该建筑时隔9年之后新设的，总共第4个也是最小的演奏厅。 艺术殿堂是韩国代表性的古典音乐演出场所，因此很难获得演奏机会。经常举行独奏会或独唱会的独奏厅去年创下了平均5.5比1的租赁竞争率。艺术殿堂期待，仁春艺术厅今后能为缓解如此高的竞争率提供帮助。另外，据说正在考虑给一直以来很难获得演奏机会的新人等机会的方案。演出时间也不局限在晚上，而是尝试多样的时间段。 本月10日至13日将举行仁春艺术厅开馆纪念庆典。10日将举行韩国Festival Ensemble，11日将举行长笛演奏家李艺林和合奏团Flex，12日将举行金佳温三重奏，13日将举行钢琴家安钟道的音乐会。当初计划9月举行，但受新冠疫情的影响推迟了两个月。 虽然小，但全新演出场地仁春艺术厅的面貌在YouTube频道“GustavinoTube”上就可以看到。除仁春艺术厅外，艺术殿堂音乐厅对面的书法馆最近也试营业了130个座席规模的未来艺术厅。该厅比仁春艺术厅稍微大一点，不仅可以用于演出，还可以作为播放影像和教育节目、进行研讨会等的多用途空间。

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