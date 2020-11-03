“美国优先主义”的命运将在3日见分晓. November. 03, 2020 07:30. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 当地时间3日，被评价为“美国政治史上最重要选举”的2020年美国总统选举拉开帷幕。以“特朗普对反特朗普”的构图进行的此次选举结果，将决定正在折腾全世界的“美国优先主义”是否会再持续4年。 如果特朗普成功连任，他所推行的“美国优先主义”的浪潮将更加强烈。特朗普第二届政府很有可能继续推行“走自己的路”式的新孤立主义，而不是通过与国际机构和同盟合作的多边主义外交。相反，民主党总统候选人拜登则批评特朗普这种对外行动削弱了美国在国际舞台上的影响力，并宣称要加强与盟国的合作，恢复多边主义。根据此次大选结果，预计韩半岛局势也会发生变化。 此次大选也是美国人民究竟是选择不顾同盟国的指责继续推进本国优先主义，还是选择回到在全球舞台上恢复力量的传统美国。英国《独立报》分析称：“在美国选举中几乎没有主要讨论过外交政策，但此次大选将成为全世界历史上影响最大的选举。” 特朗普在距选举只剩两天的1日，一天就展开了从北部密歇根到南部佛罗里达的5个州的广泛游说，自信地说：“选举日将会涌来巨大的红色浪潮。”在超过9300万人（2016年全体投票者68%）的提事投票者中，民主党的支持者几乎是共和党的两倍，在这种情况下，他敦促自己的支持者在选举当天聚集起来进行投票。 拜登在宾夕法尼亚州费城进行游说，批评特朗普应对新冠疫情的失败等，并猛烈攻击道：“特朗普现在该收拾行李回家了。”这也是在呼吁结束“特朗普牌政策”。 据选举情报分析企业“真清晰政治”的分析，在竞争州中南部“阳光地带”的佛罗里达州、北卡罗来纳州、亚利桑那州等地，特朗普与拜登的支持率差距在1%左右。相反，在宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根等北部地区，拜登以4%以上的差距占据优势。

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