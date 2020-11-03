文在寅：“继防疫之后，要打造经济模范国家”. November. 03, 2020 07:30. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统（照片）2日表示：“从明年上半年开始，韩国经济将进入正常轨道”，“政府将和国民一起，继防疫模范国家之后，打造经济模范国家。”推进“韩国版新政”等，强调经济活性化的文在寅提出了“经济模范国家”的新目标。但是也有人指出，在全世界对新冠疫情再次扩散的担忧日益增大的情况下，不能乐观地看待部分经济反弹信号。 文在寅当天在青瓦台主持召开首席秘书和助理会议并表示，“从最近的指标可以看出，克服了此前的困难，经济迅速恢复”，并提到了第三季度国内生产总值（GDP）增长率、9月份产业活动的“（生产、消费、投资）三增加”、消费心理指数以及企业景气指数的好转等。文在寅表示：“由于新冠疫情再次扩散，法国、德国等世界各国重新采取封锁措施，世界经济的不确定性很高，因此仍然不能掉以轻心”，“如果第四季度继续保持经济反弹的趋势，韩国经济将从明年上半年开始挽回新冠疫情的冲击，进入正常轨道。” 他接着表示：“我们将吸取新冠经济危机的教训，进一步提升我们的制造业，提高竞争力”，“韩国版新政将进一步促进制造业的革新，同时进一步提高制造强国韩国的地位。” 有人指出，文在寅可能乐观地展望了经济形势。因为韩国银行等分析认为，现在还不能看作是“V型”经济反弹。韩国银行经济统计局长朴阳秀（音）10月27日在第三季度实际国民生产总值说明会上表示：“从国民生产总值趋势来看，仍然低于去年第四季度的水平”，“还没有达到以前增长的趋势线，所以现在说V字型反弹还为时过早。”

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