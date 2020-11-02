“贝多芬演奏就像是一场永无止境的旅程”，白建宇将于14日在首尔乐天音乐大厅合演协奏曲. November. 02, 2020 08:15. by 孫曉林 aryssong@donga.com. “贝多芬是音乐历史上非常出色的作曲家，是左右众多音乐人人生的巨人。能够演绎这么优秀作曲家的作品并了解他的人生路，是件非常幸运的事情。”(钢琴演奏家 白建宇) 为纪念本报创刊100周年和“音乐圣者”路德维希•凡•贝多芬诞辰250周年，将在某天晚上举行音乐会，届时观众可以欣赏到贝多芬的两首钢琴协奏曲和两首管弦乐曲。《白建宇贝多芬协奏曲》将于14日下午5时在首尔乐天音乐厅举行演出。由“键盘上的构图者”白建宇和韩国交响乐团艺术总监郑致溶指挥的KBS交响乐团协奏，将演奏贝多芬的2号钢琴协奏曲《科里奥兰》序曲和4号《普罗米修斯的创造物》序曲。 白建宇在2005年通过古典音乐名门英国Decca标签推出了贝多芬钢琴奏鸣曲全曲，堂堂正正地进入了世界竞争激烈的“贝多芬特别演奏家”行列。2007年耗费一周时间，10年后的2017年，他再次用8天的时间在首尔艺术殿堂音乐厅完成了32首贝多芬奏鸣曲全曲的演奏。 协奏曲演奏也很活跃。仅2015年一年，他就与柏林德意志交响乐团合作3次，与德累斯顿爱乐乐团合作3、4次，与慕尼黑爱乐乐团合作5次，在国内合演《皇帝》，引来一片喝彩声。今年他原本准备与“贝多芬大本营乐团”波恩贝多芬管弦乐团合作演奏协奏曲，但因新冠疫情的扩散而遗憾地告吹。 在2017年贝多芬奏鸣曲全曲演奏时，他说：“贝多芬演奏就像是一场永无止境的旅程。如同到达一个不认识的地方，打开一扇扇未知的门。在这个过程中，能够看到以前看不到的情景，听到之前从未听过的声音，理解之前无法理解的电视剧。” 此次演奏会的前半部分以黑暗的热情描绘古罗马悲惨命运英雄的《科里奥兰》序曲开始，实质上通过贝多芬的第一首协奏曲钢琴协奏曲2号B大调展开。该作品讲述了进军世界音乐之都维也纳，试图用钢琴一决胜负的充满野心的青年贝多芬的故事。 后半部分将以芭蕾舞音乐《普罗米修斯的创造物》序曲作曲的《普罗米修斯的创造物序曲》拉开序幕。该片以给人类带来火种的神话中的英雄普罗米修斯为主角，表现了贝多芬强烈的启蒙主义意识。节目单最后由4号钢琴协奏曲G大调装饰。贝多芬在创作力顶峰36岁时作曲的该协奏曲是贝多芬钢琴协奏曲中特别明朗、温暖、优雅的作品，与5号钢琴协奏曲《皇帝》一起是最有人气的作品。 为了防止新冠疫情的传播，此次演出的座位安排将采用隔座就坐的方式。票价为5万~13万韩元。

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