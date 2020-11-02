“秋季女王”张哈娜在“SK网络”赛中取得赛季首胜. November. 02, 2020 08:15. by 李憲宰 uni@donga.com. 原定于1日在首尔举行的KBO联赛“秋季棒球”首场比赛因雨天顺延。但在济州某高尔夫球场，“秋季女王”张哈娜(28岁)展示了本垒打挥杆的夺冠庆祝动作。这是韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛SK Networks•西京精英赛最后一轮比赛中，张哈娜成功推入线路复杂的推杆确定夺冠后出现的场面。 在秋天，唯独实力强劲的张哈娜在11月的第一天夺得了本赛季的第一个冠军奖杯。1日，张哈娜在济州西归浦芬克斯GC(标准杆72杆)结束的大赛第4轮比赛上，打出了低于标准杆1杆共71杆的成绩，并最终以低于标准杆7杆共281杆的成绩夺得了冠军。 张哈娜在此次大会战之前，在13次大赛中7次进入前十名。唯一不足的就是缺少冠军奖杯。但是与崔敏京并列领先出发的当天，她终于捧起了冠军奖杯。这是张哈娜在KLPGA赛场上的第13个冠军，在10月以后夺得了13次冠军中的6次。加上冠军奖金1.6亿韩元，奖金排名上升到了第7位(3.8699亿韩元)。在2号洞(3杆)吞下柏忌，以不稳定的状态出发的她在6号洞(4杆)和8号洞(4杆)分别抓住7米小鸟球和12米小鸟球，连续抓下长推小鸟球，跃居单独领先的位置。 张哈娜表示：“我有相信并确信自己在秋季赛季会取得好成绩，所以信心十足地比赛，所以好像取得了不错的成绩。上周去世的大伯(在天上)帮助我赢下了此次冠军。” 赛季奖金和平均杆数排名第一的金孝周与金智贤、全友莉等以2杆之差排在并列第2位。新人柳海兰以1715分的新人王积分，与剩下的2场比赛无关，早早地确定了新人王头衔。

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