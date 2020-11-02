日媒：“韩国探询日企征用赔偿后再予以弥补方案的可行性”. November. 02, 2020 08:15. by 东京=常驻记者 朴亨俊、韩基载记者 lovesong@donga.com、record@donga.com. 日本《朝日新闻》10月31日报道称，为了解决韩日矛盾的核心——强制征用受害者赔偿问题，韩国政府向日本政府提出了“日本企业先赔偿，韩国政府后全额弥补”的方案，但遭到了日本的拒绝。 《朝日新闻》援引韩日政府相关人士的话报道称：“韩国政府非正式地向日本政府咨询了日本企业先响应赔偿，之后韩国政府全额弥补的方案。”但报道称，“日本政府根据‘基于1965年韩日请求权协定，赔偿问题已经得到解决’的基本立场，没有答应这一提议”。 据《朝日新闻》报道，青瓦台今年以来以总统秘书室室长卢英敏为中心，讨论了强制征用受害者赔偿问题的解决方案。韩方以该构想在今年春天左右向日本政府试探，但日本政府回复说：“即使企业的支出得到弥补，（韩国）履行判决不会改变，因此不能答应。” 据外交界透露，去年日本当局也曾大致表示，如果将扣押的日本企业资产换成现金势在必行，可以考虑韩国政府事后弥补的方案。但外交消息灵通人士称，当时日本方面也有评价认为，“同样是强行实行现金化，因此很难安抚日本舆论”。该消息灵通人士表示：“这是韩日当局之间在交换各种想法的过程中经常说的话”，“据我所知，（两国）并不认为这是主要的解决之策。” 此前，韩国大法院（最高法院）在2018年10月和11月分别判决日本制铁（原新日铁铸金）和三菱重工业向征用受害者赔偿。两家企业没有响应，韩国法院扣押了两家企业在韩国拥有的股份和专利权，正在办理用于赔偿的现金化手续。

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