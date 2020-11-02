香港五分之一的人口“扎堆认购”阿里巴巴子公司的公募股. November. 02, 2020 08:16. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 据悉，在香港实施的中国最大的电子商务企业阿里巴巴的金融科技子公司“蚂蚁集团”公开募股的认购中，中国香港20%的人口个人参与了认购。 1日，据《南华早报》(SCMP)等媒体透露，此次面向香港居民进行公开发行股认购时，有155万名个人投资者提出了申请。这一数字相当于香港总人口的五分之一，超过2006年中国工商银行上市时的规模(97万人)，达到了史上最大规模。认购申请金规模高达1677亿美元。 蚂蚁集团的股票将于5日在香港证券交易所和“中国版纳斯达克”上海科创板块同时上市。在科创板进行的个人投资者认购申请金额约为2.85万亿美元。如果加上香港的申请额(1677亿美元)，总申请金额将超过3万亿美元(约3410万亿韩元)。这比在德国或加拿大股市上市的所有股票的市价总额还要多。 蚂蚁集团今年前6个月运营着电子支付结算平台“支付宝”，交易金额超过17万亿美元。通过此次公开募股(IPO)，将筹集约345亿美元。这超过了去年12月沙特阿拉伯国营石油公司阿美石油的IPO规模(290亿美元)。如果蚂蚁集团成功上市，市价总额相当于美国最大银行JP摩根大通。

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