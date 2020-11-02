依旧与福尔摩斯热恋的韩国. November. 02, 2020 08:16. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “夏洛克•福尔摩斯是著名的侦探、学者、化学家，同时他也是我的哥哥。” 一个稚气未脱的少女这样说完后，其身后世界级的名侦探“夏洛克•福尔摩斯”悄悄地走过来打招呼。接着，夏洛克-福尔摩斯与少女一起一步一步地破案。上月23日，Netflix公开该电影《福尔摩斯小妹Enola Holmes》后，该电影在韩国占据人气节目的第5位。韩国观众之间评价道：“这是一部以女生为主人公，很好地分拆夏洛克-福尔摩斯的叙事的作品。” 130多年前英国作家阿瑟•柯南•道尔撰写的《福尔摩斯系列》依然人气不减。仅上个月，在韩国就翻译出版了9本福尔摩斯系列丛书。今年6月李多海作家访问柯南•道尔的故居后出版的书《柯南•道尔》(Arte)在推理小说迷中口口相传。尽管受到新冠疫情的影响，但今年7月在大学路还是开始了话剧《喜剧版夏洛克•福尔摩斯》第二季。 福尔摩斯之所以能够不断重新诠释，得益于其“角色”的魅力。以清晰的头脑和冷静的判断力代言的“福尔摩斯家族”中的人物作为推理剧的主人公备受瞩目。演员还获得了角色光环。BBC电视剧《夏洛克》的主演本尼迪克特•康伯巴奇以长脸被韩国观众称为“黄瓜哥”，成为了人气演员。凭借电视剧《怪奇物语》成为Netflix标志的米莉•波比•布朗之所以饰演伊诺拉•福尔摩斯，也是因为福尔摩斯的故事保证了票房。 福尔摩斯不仅仅被用作电视剧和电影等叙事。福尔摩斯是“推理的代名词”，因此也被用作商号。在全国拥有55家分店的韩国最大的连锁咖啡店“夏洛克-福尔摩斯”就是代表性例子。该公司的代表权忠道表示：“虽然公司名称让很多人苦恼，但对于韩国人来说，没有比福尔摩斯更直观的店名了。2015年首次成立公司后，公司迅速成长起来，多亏了起的名字(笑)。” 但是也有人指出，福尔摩斯的人气是反映韩国推理内容贫乏的指标。最近，以网络小说和电视剧为中心，类型作品逐渐上升，但代表推理剧的人物和代表作者还存在很大的不足。写推理小说的一位网络小说作家表示：“日本通过漫画角色培养了金田一、柯南以及小说作家东野圭吾和宫部美雪。为了提高推理剧在韩国的地位，需要努力培养有魅力的主人公和畅销书作家。”

한국어