中国“抠门一代”的登场. November. 02, 2020 08:16. by 中国长江商学院韩国事务所所长柳马迪 yoomadi@ckgsb.edu.cn. 在中国网络社区“豆瓣”的“抠组”（小气鬼俱乐部），“男抠组”和“女抠组”的用户最近已超过50万人。这些网站的会员们共享“#报复性储蓄”“#省吃俭用法”“#储蓄经验谈”等关键词，将节约和储蓄生活化。他们不仅分享“20元（约3400韩元）坚持一周的方法”之类的文字，而且每当产生消费欲望时都会说，“非常想买○○。请骂我吧”，呼吁会员们当头棒喝。在中国年轻人中间，在新冠疫情之后同时出现了被压抑的消费倾向暴发时的“报复性消费”现象和想能省则省一点增加资产的“报复性储蓄”现象。 中国人热衷于储蓄的现象从数值上也能看出。中国三大结算系统之一的阿里巴巴集团支付宝表示，在其用户中，“90后”今年上半年的储蓄总额比去年同期增加了40%。目前，中国的“90后”有1.74亿人左右，其中1.34亿人使用支付宝，因此调查可信度很高。 另外，中国西南财经大学研究团队以2.8万多名支付宝用户为对象进行的问卷调查中，超过一半的受访者表示，“在新冠疫情结束以后，将继续保持增加储蓄、减少消费的模式”。中国政府公布的中国人今年第一季度的家庭储蓄比去年同期增加了6.59%，从1月到3月的3个月时间里，平均每天增加了711亿元人民币（约12万亿韩元）。对此，《中国青年报》在今年7月的一篇题为《这个时代青年们的报复性储蓄现象是理所当然的》的文章中，对中国人最近掀起的这股攒钱热潮做了如下说明。 “年轻的上班族们利用周末和业余时间进行‘跑兼职’，疯狂地攒钱。也就是说，只要有才能，就利用剩余时间确保剩余资金，现在看来，仅凭‘死工资’并不满足。年轻层逐渐认识到增加现金保有量是从危机中保护自己的安全带。” 由此可见，新冠疫情带给中国人的危机意识非常强烈。门户网站新浪网在新冠疫情发生后，以网民为对象进行了“如果必须马上辞职，能坚持多久”的调查，结果有42%的被调查者回答“马上活不下去”。回答“能坚持1年以上”的比率只有27%。 著名经济学家、《富裕的中国贫穷的中国人》的作者、香港中文大学教授郎咸平最近在参加一个电视节目时指出：“如果按中国排名前5%来计算的话，大约有7000万名，他们的人均银行余额是47万元人民币（约8000万韩元）。相反，其余95%的平均储蓄为2.4万元人民币（约410万韩元）。令人惊讶的是，中国人中有5.6亿人的存折余额为0韩元。在新冠疫情之前，我们以光棍节（11.11）、6.18等各种名义消费，不知道有多少钱进了衣柜和鞋柜。但在新冠之后，这种消费形态将会有所改变。” 正如郎咸平教授所说，以新冠疫情为起点，中国人的消费形态明显发生了变化。曾以“月光族（当月的工资当月花完）”“买买买（只管买）”“精致穷（表面光鲜内里贫穷）”等流行语为名盲目消费的中国“90后”们，在新冠疫情后开始集中关注健康、家庭、理财等。 有必要关注一下新冠时代中国年轻人的消费习惯。因为，同样的经济现象很有可能在几月的时差之后在韩国重演。现在，韩国也应该准备好自救对策，而不只是“昙花一现效果”。

한국어