临近的年底内阁改组……必须把失败的部长们全部换掉以改变政策基调. November. 02, 2020 08:17. . 文在寅总统昨天任命雇佣劳动部次官林书正为总统就业首席秘书等，进行了12名次官级人事调整。在此次人事调整中，仅在4个月前被指为“多住宅拥有者”并离开青瓦台的朴镇圭、前秘书尹成元分别被提升为产业通商资源部、国土交通部次官。在第21届议会选举竞选中落选的前执政党议员还被提拔为采购厅长。很难避免被指责为是换个地方启用被认为是自己人的人士的“意气相投·报恩”人事。 很多人观察认为，此次次官人事调整是为年底年初进行部长级内阁改组做准备的事前整顿工作。文在寅总统上周会见国会议长朴炳锡等人时，强调有必要降低国会人事听证会的门槛以引进人才，这可能也是考虑到了内阁改组。如果进行内阁改组，很有可能成为完成文在寅政权剩余任期的“任期末内阁”。 青瓦台在改组内阁之前，应尽快对各部门业务进行冷静的评价和诊断。要以此为基础，果断地进行赏罚分明的人事安排。排在更迭第一位的，是与现政权上台同时入阁至今已有4年多但一直未能收拾好房地产市场的国土交通部长金贤美。作为主管长官，光是政府对策就推出了20多次，不仅没有摆平房价，连全租、月租房市场也陷入混乱，责任在所难免。但是，金贤美部长却责怪前任政府，只顾回避责任。如果没有通过更换部长的政策转变，很难恢复国民对房地产对策的信赖。 和金贤美部长同为“元年成员”的外交部长康京和事实上已沦为“影子部长”。法务部长秋美爱因滥用人事权和调查指挥权，面临连普通检察官都公开反对的紧急事态。由于秋美爱部长的一意孤行领导力，本应顺利进行的检察机关改革面临演变为检察机关内战的危机。保健福祉部长朴凌厚在新冠疫情初期表示，“最早的问题出自来自中国的韩国人”，将传染病扩散的责任推卸给韩国国民等，接连失言招致了非议。 在此次内阁改组中，即使是为了防止任期末国政漏水，也要首先对部长们的业务能力进行冷静的评价。不是追究是否有利于政权的防弹内阁改组，而是要大幅改变失败的政策基调，选拔有把松懈的国政整治起来能力的官员。为此，第一步就是要更换因政策失败和言行不当而失去国民信任的部长。只有这样，才能抚慰并重拾失去的民心。

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