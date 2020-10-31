特朗普集结隐性支持票 VS 占据微弱优势的拜登. October. 31, 2020 07:19. by 兪載東 jarrett@donga.com. 离11月3日美国总统选举只剩下3天，胜负的天平依然没有偏向任何一方。在舆论调查中，民主党总统候选人拜登虽然仍略微领先，但在核心摇摆州的提前投票中，与预想的不同，随着美国总统特朗普支持者的参与度不断提高，保守派聚集的现象更加明显。 据《华盛顿邮报》当地时间29日报道，对佛罗里达州、爱荷华州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州等4个竞争州的提前投票状况进行分析的结果显示，一个月前在全体提前投票者中，民主党支持者占54%，共和党支持者占17%，相差3倍以上。但是现在民主党和共和党支持者的比率分别为44%和33%，差距明显缩小。 美国有线电视新闻网（CNN）报道说，在竞争州中选举人票最多的佛罗里达（29人），上周民主党支持者的提前投票参与率比共和党支持者高出9个百分点，但本周差距缩小到4个百分点。其他摇摆州也出现了类似的情况。分析认为，随着特朗普的支持者聚集，他们正在大举参加提前投票。 在民意调查中，拜登保持着优势。据美国选举分析公司“真清晰政治”透露，当地时间30日，拜登在全国范围内支持率上领先特朗普7.4个百分点。从舆论调查的支持率来看，在全体538张选举人票中，拜登将获得216张，特朗普将获得125张。 但超过三分之一的197票尚未确定，因此不能排除特朗普依靠摇摆州的选举结果出现逆转的可能性。特别是在两名候选人生死存亡的佛罗里达州、亚利桑那州、北卡罗来纳州等地，双方的支持率差距在1个百分点左右，因此有分析认为，这实际上等于持平。 两名候选人29日来到佛罗里达进行了游说。特朗普与夫人梅拉尼亚一起寻求具有保守倾向的西班牙裔选民的支持。他考虑到来自古巴、委内瑞拉等国家的这些人对社会主义持有强烈的排斥感，攻击拜登为“左派”。拜登也表示，“美国的灵魂取决于佛罗里达州”，呼吁支持自己。两名候选人将于30日同时访问明尼苏达、威斯康星等中北部的竞争地。

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