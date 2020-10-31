朝鲜不仅不承认射杀公务员，反而谴责韩国，但统一部只强调“和平”. October. 31, 2020 07:19. . 对于在西部海域开枪打死韩国国民一事，朝鲜昨天以“朝鲜中央通讯社报道”的形式表示：“这是因韩方未能在敏感的热点水域管理和控制自己居民而发生的事件”，“韩方负有优先责任。”朝鲜还表示：“这是企图将事件引向国际反共和国阴谋的危险举动。”朝鲜国务委员会委员长金正恩的“对不起”发言发表35天后，朝鲜将射杀平民的责任归咎于韩国，这一事件在联合国大会等国际社会公开讨论，各方纷纷表示强烈不满。 虽然犯下反人伦的罪行，但朝鲜却要求“责怪受害国”，这种贼喊捉贼式的态度，无异是事件发生后韩国政府未能尽到责任而自找的。统一部长官李仁荣昨天在朝鲜报道后举行的论坛上表示：“再次认识到，接壤地区的和平与合作是韩半岛和平共处的出发点。” 朝鲜从一直否认“毁损尸体”的原先立场上更进一步说，“真相已由南朝鲜军队揭开”。韩国军方当初宣布销毁尸体后，以“不小心说错话”“不确定”等自行稀释，朝鲜以此为借口，干脆将事件定性为没有损毁尸体的行为。 朝鲜虽然表面上提出这种强词夺理和贼喊捉贼式的主张，但对这一事件在联合国等国际社会上成为人权问题表现出敏感的反应，威胁称“可能会引发更大的灾殃，对此我们先发出警告”。朝鲜的这种态度反证了它对被提出人权问题感到负担。如果文在寅政府因担心朝鲜感到不爽而消极对待该事件成为国际人权问题，将很难避免无视“人权和正义”这一国际规范的批评。

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