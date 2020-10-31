文在寅：“到2025年为止，将在电动汽车、氢燃料电池车等绿色汽车领域投资20万亿韩元”. October. 31, 2020 07:24. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统30日表示：“计划到2025年为止，在电动汽车、氢燃料电池车等绿色汽车领域投资20万亿韩元以上。” 文总统当天访问了环保未来汽车开发现场—现代汽车蔚山工厂，并表示：“在世界性的激烈竞争中，(今后)5年将成为引领未来汽车市场的黄金时间。”现代汽车蔚山工厂生产了世界最早的氢燃料电池车“途胜”和韩国国内最早的批量生产型电动卡车“波特”等。现代汽车当天公开了世界最先开发的“电动汽车专用平台(E-GMP)”。 乘坐现代汽车的氢气汽车“NEXO”出现在活动现场的文在寅表示：“今天是氢燃料电池车和电动商务车销量世界首次突破1万辆的日子。向书写新历史的现代汽车和购买者表示祝贺。” 蔚山市市长宋哲浩在环保未来汽车产业培育战略新闻发布会上表示“最近现代汽车工会就史上首次以无纠纷方式冻结工资的团体交涉达成了协议”后，文总统看着现代汽车集团会长郑义宣笑着鼓掌说“我们的会长”。这似乎是为了鼓励郑会长一直以来出色地经营蔚山现代汽车工厂，并祝贺他就任会长。对此，郑会长与文在寅总统一同前往工厂内部，并回答称“非常荣幸”。 文总统在参观工厂时，向郑会长询问了“氢燃料电池的位置在哪里”、“充电一次能行驶多长时间”等。另外，他还与郑会长一起试驾了基于无人驾驶的共享型移动工具概念车“M. VisionS”。

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