第二波新冠疫情感染50万人的恐惧……美欧发布封锁令. October. 30, 2020 07:19. by 金潤鍾, 兪載東 zozo@donga.com,jarrett@donga.com. 随着以欧洲和美国为中心的新冠疫情第二次扩散速度的加快，全世界每日新增确诊患者数首次超过50万名，创下了历史纪录。 据“世界实时统计”网站统计，28日全世界单日新增确诊病例为504419例。死亡病例达7106人。自中国政府去年12月31日首次向世界卫生组织报告“湖北省武汉市发生新冠疫情”后，时隔10个月就出现了单日新增确诊50万人。 随着情况变得严重，欧盟的核心国家法国和德国政府当地时间28日一致决定实施一个月的封锁令。法国城市间交通被限制。在德国，餐饮、住宿业和休闲设施也将停业1个月。美国也关闭了得克萨斯州、威斯康星州等曾有限开业的饭店和美容院等室内营业场所，重新实行了强有力的限制措施。 中国首次报告病例94天后的4月3日，全世界单日新增确诊病例突破10万人。此后，由于各国的强力封锁和防疫措施，新冠病毒的扩散有所放缓，但夏季休假后再次呈现增加趋势，到9月4日，全世界单日新增确诊患者超过了30万人。最近美国和欧洲的新冠疫情第二次扩散愈演愈烈，单日新增确诊病例增加20万人，突破了50万人。27日出现的新增确诊患者一半以上来自美国、印度、俄罗斯、法国、西班牙、阿根廷、哥伦比亚、英国、墨西哥、巴西等10个国家。 美国和欧洲主要国家从上个月开始，每天新增确诊病例数万名，正在经历第二次扩散。这些国家因6、7月份的封锁措施，新冠疫情的扩散趋势停滞不前，就陆续解除了移动限制、商店封闭、小学、初中、高中放假等限制措施，之后又因疫情反弹重新回到了加强封锁措施的阶段。法新社等媒体认为，由于过早解除封锁，欧洲正成为新冠疫情的新发源地。 当天，美国、德国、法国等西方主要国家的代表性股指都创下了3%以上的跌幅。纽约股市的道琼斯30工业平均指数比前一个交易日暴跌943.24点（3.43%），创下了6月11日以来的最大跌幅。

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