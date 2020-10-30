得益于居家消费...三星电子第三季度销售额创历史新高. October. 30, 2020 07:19. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子今年第三季度(7月至9月)的销售额接近67万亿韩元，创下了公司成立以来的最高季度销售额。 三星电子29日公布第三季度销售额为66.96万亿韩元，营业利润为12.35万亿韩元。这主要得益于智能手机、家电、半导体等主力产业的活跃。迄今为止销售额的最高纪录是半导体超级周期(超繁荣期)时期的2017年第4季度(10~12月)创下的65.98万亿韩元，此次多出了1万亿韩元左右。 因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而受到压制的消费在第3季度以信息技术(IT)机器、消费者家电为中心迎来大爆发。 三星电子当天在电话会议(conference call)上追悼了25日去世的三星电子会长李健熙。三星电子IR组长(副社长)徐炳勋表示：“李健熙会长是将三星从小的电子公司转变为全球IT公司的真正的展望家。三星电子的全体员工一定会好好珍藏李会长的记忆。”接着，他补充说，“此次成果得益于第三季度产品需求比预期大幅增加，并充分利用全球供应网管理，妥善应对。半导体、显示器等零部件也以移动设备为中心需求有所恢复。”

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