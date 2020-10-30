高二学生黄善宇100米自由泳创佳绩，只比朴泰桓保持的全国纪录慢0.09秒. October. 30, 2020 07:20. by 金培中 wanted@donga.com. “我想让年轻朋友们一提到‘游泳’就会想到黄善宇这个名字。” 受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，直到10月才举行的本赛季首场游泳比赛(金泉全国大会)成为了高中二年级学生黄善宇(17岁•首尔体育高中，音译下同)这个“怪物”诞生的舞台。14日获得男子高中组200米自由泳(1分46秒31)、400米接力(3分26秒58)第一名的黄善宇继15日获得100米自由泳(48秒51)、800米接力(7分32秒54)第一之后，16日又在400米混合泳接力(3分43秒63)上带领首尔体育高中夺得冠军，成为5冠王。 在本次大赛上，韩国女子游泳名将金瑞英(26岁•庆北道厅•友利金融集团)等4人获得了5冠王，但黄善宇的表现尤为突出，作为男子高中部参赛的黄善宇的成绩超过了男子大学和男子普通部的“大哥们”。特别是他的100米自由泳成绩只比“海洋男孩”朴泰桓(31岁)在2014年创造的韩国全国纪录(48秒42)慢了0.09秒。男子大学部的李祐延(韩国体育大学)的100米自由泳(49秒65)和200米自由泳(1分49秒87)冠军成绩也远远落后于黄善宇。 黄善宇说：“虽然因为新冠疫情关闭了游泳场，比赛也陆续被取消，但我认为这是一次机会，集中精力‘巩固身体’的结果似乎很不错。”黄善宇虽然身高(186厘米)很高，去年体重只有68公斤，体型偏瘦，今年因体重增加(72公斤)，肌肉也增加，更有力量了。身体非常年轻，初中3年级(2018年)时他的100米自由泳成绩是51秒53，去年提高至50秒28，今年更是大幅提升至48秒51，正在迅速地缩短。 首尔体育高中教练李炳浩表示：“在游泳中占据70%~80%优势的是胳膊很好地摆动，黄善宇的手臂很长(臂展193厘米)，很会打水。而且无论在哪个舞台上，他都不会畏缩，坚持自己的游泳。超越朴泰桓的记录只是时间问题。” 随着对纪录的提高充满自信，他的梦想也逐渐增大。直到去年，奥运会还是以“参赛”为目标，但现在他已经将目标高度瞄准了在自己的主项目(自由泳100米、200米)晋级8名选手参加的最后决赛上。 “泰桓哥在2008年北京奥运会上获得金牌时我才5岁，没什么记忆。之后我成为选手后，理解了纪录的概念，明白了泰桓哥所做的事情是多么伟大(微笑)。想要真正追上泰桓哥还差得远呢。真的要努力才行。” 黄善宇的偶像是“游泳皇帝”迈克尔•菲尔普斯(35岁)。就像菲尔普斯一样，黄善宇在金泉全国游泳大赛前夕，暂时将中秋连休抛诸脑后，全身心投入到训练中。因为喜欢游泳，所以不仅学会了自由泳，还学会了蝶泳、仰泳、蛙泳等游泳比赛的所有泳法，这也是与不分泳法的菲尔普斯相似的地方。像洗衣板一样的六块腹肌，看起来像是不分昼夜的强训勋章。 有评价称，黄善宇在此前被称为“第二个朴泰桓”的接班人中，实力是最接近朴泰桓的。好不容易登场的大型希望之星在韩国游泳界引起了骚动。

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