三星美术馆Leeum结束长时间的临时休馆，准备明年3月重新开馆. October. 30, 2020 07:20. by 金民 kimmin@donga.com. 处于临时休馆状态的三星美术馆Leeum正在准备明年3月重新开馆。 随着2017年3月洪罗喜馆长和洪罗英总副馆长辞职，在之后的3年时间里三星美术馆Leeum实际上处于停业状态。从今年2月开始，因新冠肺炎疫情的扩散，连常设展览也中断了，临时闭馆。作为美术市场的“大手”的Leeum美术馆重新开馆的消息传开后，美术界的期待感也越来越大。 如果Leeum美术馆重新开业，三星福利财团理事长李叙显体制将正式启动。已故三星电子会长李健熙的次女李理事长从2018年12月开始担任Leeum的“发展讨论•咨询运营委员会”委员长。有观测认为，从那时起，她将接替母亲洪前馆长。 美术界经常传出李理事长最近几年间低调参加各种美术展的消息。据悉，李理事长去年参观了中小画廊联合展，最近还参加了在国立现代美术馆举行的国内作家个人展的“私人开场”。李理事长毕业于美国纽约帕森设计学院，领导三星时装事业等，在设计上具有优势，如何运营经营Fine Art美术馆，令人好奇。 重新开馆后，还将积极举办企划展览，因此备受关注。在处于 “开门停业”局面之前，Leeum原计划举办金焕基回顾展和书法展“笔与意:韩国传统书法之美”，但后来被取消。在此之前，还举办了安妮西•卡普尔、安迪•沃霍尔、马克•罗斯科等海外著名作家的个人展。 曾在三星美术馆工作的一位人士说：“美术界对Leeum的空位感到遗憾的人很多，但现在又重新开张了，真是令人鼓舞。希望像民间美术馆一样，尽快举行大胆的展览。”Leeum相关人士表示：“虽然以明年开馆为目标正在准备中，但由于存在各种变数，开馆日期还没有最终确定。” 2004年在首尔龙山区汉南洞开馆的“Leeum”由创始人李健熙会长的姓李(Lee)和博物馆(Museum)的“um”组合而成。该建筑占地7900平方米，由马里奥•博塔(瑞士)、让•努维尔(法国)、雷姆•科尔哈斯(荷兰)等3名世界级建筑师设计。 爱好收集陶瓷器的李会长的古美术品和洪前馆长的现代美术组成的收藏品规模也非常庞大。拥有郑善的《仁王霁色图》(国宝216号)、《金刚全图》(国宝217号)、《金铜弥勒半跏像》(国宝118号)、金制耳环(宝物558号)等100多件国宝和宝物。另外，还收藏有青田李象范、白南准、李禹焕、吴润、李弗等韩国作家和安迪•沃霍尔、约瑟夫•博伊斯、格尔哈德•里希特、安杰尔姆•基弗、让米歇尔•巴斯基亚等海外主要作家的作品。

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