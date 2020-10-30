选择“包容与融合的语言”的时间. October. 30, 2020 07:20. . 在韩国生活一段时间后，可以作为外国人和多文化家庭的一员参与多种多样的社会活动。韩国与其他多文化国家相比，在短时间内制定并引入了多文化相关政策或制度。甚至没有必要比较或学习较早进入多文化社会的其他前辈国家的事例和政策。因此，韩国是在面临新的挑战时，为尽快接受新事物而付出的努力和热情的国家。 笔者觉得，也许这种社会现象是因为韩国具有所有事情都迅速变化的特点。虽然多元文化社会的历史并不长，但当今韩国社会中对“多文化”的用语和概念不理解的人很少。在街上很容易见到外国人，也经常有外国人出演电视节目。 韩国人不喜欢模棱两可的表达。这虽然在沟通时是很大的优点，但是有时与选择用语时追求便利的意图不同，也会引发社会歧视。 在韩国，作为多文化人参加各种活动的时候，人们根据场所和时间，用不同的称呼称呼笔者。根据活动的类型和性质，主办方使用多种用语。政府和企业使用的用语也千差万别。有时我成为“大韩外国人”，在另一个活动中成为“国际家人”。我还曾成为“多文化家庭”或“跨国家庭”的一员。当然，也有被称为“移民”或者“结婚移民”的时候。 有一次，笔者想起了各个用语具体会给人什么样的感觉。如果加入“多文化人”或“多文化家庭”等“多文化”一词，很容易让人联想起经济水平低于韩国的结婚移民女性。而实际上，如果使用“多文化”一词，与上面说明的情况一样，也经历了很多认识上的问题。其次是被称为“大韩外国人”或“跨国家庭”的情况。被如此称呼的人经常在广播或媒体担任愉快而又有趣的角色。最后出现的是“移民”或“国际婚姻”等用语。这种情况很多时候让人搞不清楚到底是针对什么样的人。 笔者认为，现在是不是该用一个单词定义这样多种多样的话了。因为韩国人相互称呼对方时，经常亲切地称对方为“我们国家的人”。韩国人可能会觉得“用语重要吗？”但来到韩国定居的人或入籍的人在经历这样的事情时，经常会感到混乱。 现在，在称呼多文化家庭时，虽然也认为是“来到我国的国民”，但有必要在正式文件中标明出生国。现在韩国也成了拥有充分多文化经验的国家。各国也开始对韩国多元文化政策进行热情的关心和研究。 随着韩国总人口减少，外国人入籍人口也日益增加，有人预测说，到2024年，韩国将成为外国人超过总人口的5%的多文化国家。经济合作与发展组织规定，总人口中外国人、移民第二代、入籍者等“移民背景人口”超过5%，就属于多文化、多种族国家。现在需要更积极全社会讨论来包容这些多文化人口。 韩国社会中语言的约定要尽量简练，让人分不清是“外国人”还是“多文化”，或者是“跨国家庭”。只有这样，才能减少社会中大大小小的歧视。

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