洛杉矶道奇队时隔32年再次夺得世界大赛冠军. October. 29, 2020 07:39. by 金培中 wanted@donga.com. 直到再次捧起冠军奖杯，江山已经更换了三代以上。 美国职业棒球大联盟(MLB)豪门洛杉矶道奇队自1988年以来时隔32年再次捧起了世界大赛(WS•7战4胜制)冠军奖杯。道奇队28日在美国得克萨斯州阿灵顿环球生命公园球场举行的世界大赛第6场比赛上，以3比1战胜坦帕湾魔鬼鱼队，并比4胜2负的总成绩队史第7次赢得了世界大赛冠军。 道奇队在比赛初期被坦帕湾队的先发投手布雷克•斯内尔(28岁)紧紧捆住，以0比1落后。但是坦帕湾队的提早换人成为决定两队悲喜的契机。坦帕湾队主教练凯文•凯西在第6局下半局1人出局后换下了只让对方击出2个安打的斯内尔，道奇队随即拿下2分，逆转了比分。第8局下半局，穆基•贝茨(28岁)以一记一分本垒打锁定了胜局。世界大赛最有价值球员(MVP)被在6场比赛中取得击球率0.400(20个有效击球、8个安打)、2个本垒打、5打点猛打的道奇队游击手科里•席格(26岁)获得。全票当选MVP的席格成为MLB历史上第八位同时获得冠军系列赛MVP和世界大赛MVP的选手。 代表美国西部的豪门球队洛杉矶道奇队此前多次错失了赢得世界大赛冠军的机会。道奇队以洛杉矶为故乡，为了引进优秀的选手，付出了不亚于“邪恶帝国”纽约洋基队的巨额费用。从2014年赛季到2017年赛季，球队超过洋基队，登上了总年薪第一的位置。从2014赛季开始，道奇队连续7年蝉联国家联盟西部赛区冠军。在2017~2018赛季，球队连续两年登上世界大赛舞台，但分别被休斯敦太空人队(2017年)和波士顿红袜队(2017年)击败，并被戴上了“千年老二”的帽子。 虽然连续两年最终都未能夺冠，但是2015年就任的总经理安德鲁•弗里德曼改善球队体质的努力得到了好评。将重点放在合理的支出和培养上，席格和领衔球队击球阵容的和科迪•贝林泽(25岁•外野手)等成长为招牌明星。比起知名度，更看重可能性，从外部引进的贾斯汀•特纳(36岁•内野手)、麦克斯•曼西(30岁•内野手)、克里斯•泰勒(30岁•外野手)等也在弗里德曼体制下尽情发挥了自己的潜力，再加上在本赛季之前从波士顿红袜队花大价钱引进的顶级球员贝茨原封不动地将2018年在波士顿红袜队安装的“冠军DNA”传授给了道奇队。一到秋天经常会变成“弱鸡”的王牌投手克莱顿•克肖(33岁)在今年的世界大赛中，在2场比赛中取得2胜(平均责任失分2.31)，显示出了王牌选手应有的风范。道奇队在此次季后赛中连续13场比赛打出本垒打，创下了历史最高纪录。在决胜局中出现的“一棒”也是走向顶峰的原动力。 继12日美国职业篮球(NBA)的豪门洛杉矶湖人队夺冠后，此次道奇队也登上了冠军宝座，整个洛杉矶沉浸在庆祝的气氛中。曾带领湖人队夺冠的“国王”勒布朗•詹姆斯表示，“洛杉矶是冠军之都。拜托一定要让我们参加冠军游行”，祝贺道奇队的胜利。在美国有着相同所在地的球队在棒球、篮球比赛中同时夺冠还要追溯至遥远的1988年，当时的主人公也是洛杉矶道奇队与湖人队。 如果当天的系列赛没有结束，世界大赛将面临崩溃。道奇队的3垒手特纳在第8局上半局防守时被替换下场，MLB事务局表示特纳在比赛中被判定为“新冠肺炎阳性”。特纳在夺冠后亮相庆祝动作，拍摄纪念照时摘下口罩，预计将引发不少争议。

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