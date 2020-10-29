对韩国电影的热爱战胜了新冠疫情. October. 29, 2020 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “真的很辛苦，好不容易才开放的……观众们多少也要该来一些。” 当地时间27日下午4时，法国巴黎最大的繁华街香榭丽舍大街。凯旋门前的富布利西斯剧场。距离“巴黎韩国电影节”开幕还有1个小时，电影节相关人士都表示担心。邀请演员、开幕式等附带活动都被省略了，天上还下起了雨。 今年已是第15年的该电影节一直起到向法国乃至欧洲宣传韩国电影的核心作用。2006年第一届的参观者只有529名，但持续增加，超过了1万名。特别是去年因电影《寄生虫》获得戛纳电影节金棕榈奖和演员宋康昊出席开幕式等，观众接近2万人。法国人亲自参与选定了上映作品，对两国文化交流也起到了很大的作用。 但今年的前景并不乐观。这是因为从3月开始扩散的新冠疫情。随着演出场地等大众利用设施的关闭，电影节开幕变得扑朔迷离。随着上个月正式暴发第二拨疫情，最近法国每天新增确诊病例最多超过5万名，由此引发了“今年难道办不了吗”的悲观论的扩散。 每当这时，安慰电影节方的是法国人。参加电影节志愿活动的巴黎市民们鼓励说：“一定要戴着口罩，保持社会距离，一定要举办电影节。”电影节方面开设的社交媒体上，留下了数百个“一定要举办电影节”的助威留言。 开幕当天，忧虑变成了欢呼。一开始有一两个人在剧场前排队，在开幕前40多分钟，排起了100米以上的长队。巴黎市民蒂埃里（音，29岁）说：“夏天不用休假，在韩国电影节举行期间使用。”从第二届开始每年都会观看的塞莉亚说：“新冠疫情是所有人都困难的时期，所以一直想为韩国电影打气。” 当天，开幕影片的观众共有200人。为了预防新冠疫情，只使用了全体座位（400个）的一半，因此实际上已经坐满了。观众们顺利地接受了戴口罩和发热检查。选择上映电影的节目安排者大卫·特雷德勒（音）表示：“看到观众，流下了眼泪”，“今年我们挑选的不是稳重而雄伟的开幕作品，而是能让所有人都忘记新冠疫情开怀一笑的作品。”开幕作品是喜剧电影《OK大婶》。 在观看电影的过程中，观众们暂时忘记了“新冠压力”。皮埃尔（32岁）说：“就像几乎不可能的韩国电影节开幕一样，希望顺利克服看似很难克服的新冠危机。”

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