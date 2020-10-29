增税和减税巧妙地混杂在一起，迎合支持层的“拥有税政治”. October. 29, 2020 07:39. . 经济副总理洪楠基昨天主持召开房地产市场检查相关部长会议时表示：“将讨论（放宽）财产税负担，预计不久后通过党政会议讨论后公布。”据悉，政府和共同民主党正在讨论将公示价格9亿韩元（市价约13亿韩元）以下的住宅财产税税率最多下调50%的方案。 一天前，国土交通部通过国土研究院制定的《公示价格现实化率路线图》，公布了将公示价格提高到市价的90%并提高财产税、综合房地产税等拥有税的方案，第二天又说要“减免财产税”，国民一片混乱。但实际上，这两个政策都包含了一贯的信息。对于那些住在高价房（公示价格15亿韩元以上）的人，5年内其拥有税将提高2倍以上，而对居住在中低价房（9亿韩元以下）的人来说，在10年内缓慢地提高公示价格，而出于担心引起不满，干脆采取降低税率的办法。 如果政府计划得以实施，在首尔居住价格高于中间的公寓，但连没有收入的高龄者、退休者每年都要缴纳超过1000万韩元的拥有税。“向国家支付月租，住自己家”这句话将成为现实。一辈子做工薪族，经过月租、全租，最终买上一套好公寓的人，很难负担税金，因此在退休的同时卖掉房子的事情也会增多。在过去的3年里，首尔江南三区的财产税已经上涨了70%以上。虽然拥有相对便宜的房子的人的负担也增加了，但是公示价格现实化率较低，今后的上涨速度也更慢。尽管如此，政府和执政党的财产税减免方案却只针对中低价住宅。 多名专家对这些方案的评价是“不是经济政策，而是政治学”。在明年再补选前夕，政府对高价住宅拥有者征收歧视性、惩罚性的税金，以平息其他住宅拥有者对增税的不满，同时满足租房困难的无住宅平民的“活该心理”。如果不是这样的理由，就不会无视“租税平衡性、违反租税法律主义”的指责和“税金负担增加可能带来消费萎缩”的忧虑等，强行推进这样的政策。只考虑政治上的利与不利而推进的经济政策，不仅难以成功，而且还会留下后遗症。应该重新考虑会给下届政府带来负担的分帮分拨的拥有税政策。

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