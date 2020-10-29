WP：“与BTS吵架的中国挑选了无法战胜的对手”. October. 29, 2020 07:39. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. “与韩国K-POP巨人发生争吵的中国失败了。他们选择了无法战胜的对手。” 27日(当地时间)，美国《华盛顿邮报》(WP)就中国网民和官方媒体以“范弗里特奖”获奖感言中提及6•25战争为由，一齐指责防弹少年弹(BTS)一事做出了评价。 WP诊断说：“中国当局攻击BTS的理由是，中国当局害怕K-POP在中国国内的影响力越来越大。”他们忽略了BTS是拥有全世界最厚粉丝层的全球偶像的事实，并指出“批评BTS”在中国也很难成功。因为据推测，在被称为“阿米”的BTS粉丝中，至少有数百万是中国人。 《华盛顿邮报》报道称，2016年中国政府作为报复萨德(THAAD•末段高空区域防御系统)的一环，对韩国产品采取禁止进口措施，导致BTS的所有中国国内活动全部中断，当时中国的阿米们通过代购将BTS的22万张最新专辑运到了中国。 《华盛顿邮报》批判说：“中国从文化角度做出了非常不明智的决定。随着全世界对韩国大众文化的需求增加，中国的形象持续恶化。在向老式军队和红卫兵发光的青年们进行斗争时，年轻一代选择谁并不难。”

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