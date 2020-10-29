非火伽倻坟墓内的首饰“1500年来首次外出”. October. 29, 2020 07:39. by 金民 kimmin@donga.com. 伽倻古坟群(也称古墓群)中的“昌宁校洞•松岘洞古墓群”被认为是日本帝国主义强占时期以来的盗墓重灾区。在该古墓群的一个坟墓中，首饰遗物没有被盗掘，大量出土。 文化遗产厅国立伽倻文化遗产研究所(所长金智妍)28日表示，对庆南昌宁郡校洞Ⅱ郡63号墓进行了挖掘调查，结果确认了非火伽倻统治者的金铜冠、金耳环、串珠项链等。除了没有发现鞋子之外，这与上个月发掘出全身所有首饰的庆北庆州市皇南洞新罗古墓相似。 据推测，校洞Ⅱ郡63号墓建于5世纪中期。位于该古墓2米北侧的39号墓因在里面发现袋装面包、橡胶脸盆、白铁皮罐等因盗墓已经荒废不堪。昌宁地区的非火伽倻古墓结构是，如果从盖石间往里挤进去，很容易偷走遗物，因此非火伽倻遗物此前只确认了金铜冠碎片或装饰品，但不知道其全貌。 此次发现的文物阵容非常华丽。头部位置可以确认高21.5cm的金铜冠。树形装饰为三层，冠的圆形底端垂挂着勾玉和镀金珠。冠的里面还发现了被推测为冠帽的织物痕迹。 两耳部分有一对粗的环形耳环，脖子和胸前挂着三四排蓝色玻璃珠编制的串珠项链。系上带有银装饰手刀的银腰带，双手各有一枚(右手)和3枚(左手)银戒指被确认。右臂部分还出现了连接圆形金板的勾玉和橘黄色珠子。估计是手镯或手刀的装饰品。 国立伽倻文化遗产研究所考虑到该墓的主人是身高155厘米左右的最高统治阶级，而且发现了粗耳环和手刀，推测为女性。坟墓内外还发现了至少埋葬5名殉葬者的痕迹。这些人被安置在木棺中，与坟墓主人保持相同的方向，因此很有可能不是低阶级。 葬结构和出土的陶器是典型的伽倻样式，但装饰品与新罗时期相似也是特征之一。学艺室长梁淑子解释说：“可以推测出，位于洛东江东侧的非火伽倻与新罗的交流较多。但墓葬样式变化最为保守，所以从考古学角度展开的可能性较高。” 文化遗产厅从2014年开始对推测为非火伽倻最高统治层的墓区中的未整理地区进行调查，发现了63号墓。去年11月，大型盖石用起重机吊起，正式开始了挖掘工作。 国立伽倻文化遗产研究所将于下月5日通过油管(YouTube)举行由参与此次挖掘调查的团员们参加的实时在线挖掘调查说明会。

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