现代起亚汽车在美国飞驰……10月销售同比增长12%. October. 29, 2020 07:40. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散，生产和销售都经历极度低迷的美国整车市场继9月份之后，再次呈现恢复趋势。特别是，现代汽车集团引领了现代•起亚汽车在当地的销量增加和收益性改善。 据27日(当地时间)美国市场调查企业ALG透露，现代•起亚汽车本月在美国新车零售市场将销售10.0666万辆。与去年同期的8.9795万辆相比增长12.1%，并大大超过了这段时间内13家主要整车企业4%的增长率。美国整车零售业自9月份以来呈现出恢复趋势。以每月零售业绩除以营业天数为基准，今年1~8月的销量一直低于去年，但9月增加8%后，本月也将增加0.3%。 在美国市场，起亚汽车的业绩改善趋势尤为突出。起亚汽车本月的销量同比增长16.7%。在统计对象的13家公司中，除了电动车制造商特斯拉(36.1%)以外，起亚汽车是最高的。在主要整车集团中，现代汽车集团也甩开了美国通用汽车(GM)、日本丰田、德国大众等主要竞争集团的销售增长率。 收益性也是如此。本月在美国销售的新车中，现代汽车的平均售价为2.8922万美元(约3274万韩元)，比一年前增加了10.5%，在统计对象的13家公司中增幅最高，起亚汽车也增加了6.2%。相反，每当销售车辆时，向经销商支付的鼓励金(奖金)与去年相比，现代汽车减少2.4%，起亚汽车减少19.1%，因此，现代汽车集团将获得更多的利润。据分析，这是现代•起亚汽车在新冠疫情扩散过程中持续推出运动型多功能车(SUV)等人气车型，并积极启动通过网络的销售网的结果。 随着美国新车销售情况良好，现代•起亚汽车的良好业绩有望在第四季度继续保持。起亚汽车26日在公布第三季度(7~9月)业绩时表示：“预计汽车市场将全面恢复正常，与前一年持平。”

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