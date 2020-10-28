首尔市和警方从30日开始联合检查“万圣节防疫”. October. 28, 2020 07:35. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. 首尔市和警方将于本月31日在预计要参加万圣节庆典的年轻层聚集的梨泰院和江南等一带，成立防止新型冠状病毒肺炎(COVID-19)扩散的特别检查班。 首尔地方警察厅27日表示：“计划与首尔市组成800多名规模的联合检查组，从30日下午到11月1日上午，在梨泰院、弘益大学前、江南等地展开集中管制。”警方为了此次集中管制，将大举动员管辖署龙山、麻浦、江南等警署的现场人力。 同期，警方还将部署6个中队，展开包括是否违反传染病预防法在内的监视一般犯罪的治安活动。联合检查组计划尤其集中管制运营无许可俱乐部的普通饭店。警方相关人士表示：“无许可营业场所可能成为管制检查的死角地带，因此会仔细检查。” 首尔市对此次检查中被揭发的营业场所将实行“一次性淘汰制度”。填写出入者名单或保持隔桌距离等，违反防疫守则的事实一旦被揭发，哪怕只违反一条，也将立即采取禁止集合或检举措施。 特别是首尔市和警方正在密切关注梨泰院一带。因为5月份在梨泰院俱乐部(夜店)曾发生过大型集体感染。防疫当局相关人士表示：“在介绍新冠肺炎预防的龙山保健所横幅旁边，立着‘室内可吸烟’等似乎在助长违反防疫守则的俱乐部宣传招牌。但大多数梨泰院商人积极协助防疫，因此将积极管制部分问题场所。” 梨泰院等地的营业场所期待万圣节的到来，但同时也表示将积极遵守防疫守则。商人A某说：“虽然不能不做生意，但不接待未戴口罩的客人或直接让其退场。”另一家店铺也表示，“员工口罩也提前准备好了。听说梨泰院观光特区联合会也设置了防疫门。我认为大家都应该这么做。”联合会方面计划在万圣节期间在梨泰院入口处设置测量体温、消毒全身的系统。

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