韩国第三季度经济增长率1.9%... 摆脱负增长. October. 28, 2020 07:35. by 朴熙昌, 宋忠炫 ramblas@donga.com,balgun@donga.com. 韩国经济自新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散以来首次摆脱了“逆增长”。虽然政府评价说已经进入了正式的恢复局面，但是中央银行却表示“很难将其看作是‘V字反弹’”，表现出温度差。 韩国银行27日表示，第三季度(7月至9月)实际国内生产总值(GDP)为456.8635万亿韩元，比前一季度增长了1.9%。因为新冠肺炎疫情的扩散，今年前两个季度连续呈现负增长的增长率转为正增长。以上一季度为准，这是自2010年第一季度(2.0%)以来的最大增幅。 出口增加对摆脱负增长局面产生了很大影响。第二季度骤降至-16.1%的出口随着汽车、半导体等主要出口产品需求的恢复，第三季度大幅增长了15.6%。出口减去进口后的净出口对经济增长的贡献度为3.7%，与第二季度(-4.1%)相比大幅反转。 企划财政部和韩国银行对此做出了截然不同的解释。经济副总理兼计划财政部部长洪南基当天在政府首尔大厦举行的革新增长战略会议上强调“经济进入10年来最大幅度的增长”，并表示，“已经进入了实现经济正常化的恢复轨道。” 相反，韩国银行指出了22年来最低水准的第二季度增长率的基底效果，并解释说：“很难认为这是V字反弹。”韩国银行经济统计局局长朴阳秀表示：“从最近的GDP趋势来看，仍然没有达到去年第四季度(10~12月)的水平，也没有达到现有的增长率趋势线，因此很难说这是V字反弹。” 民间消费与前一季度相比再次出现负增长(-0.1%)。第一季度萎缩至-6.5%的历史最大规模的民间消费在第二季度恢复至1.5%。

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