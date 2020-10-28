“EPL头子”孙兴慜……以8粒进球独占射手榜榜首. October. 28, 2020 07:35. by 兪載泳 elegant@donga.com. 托特纳姆热刺队所在的孙兴慜(28岁)攻入了联赛第8粒进球，跃居英超(EPL)射手榜首位。这是他自1月23日与诺维奇城队的英超比赛后，时隔9个月再次用“头”攻入的进球。 27日，孙兴慜在英国伯恩利的塔夫穆尔球场举行的与伯恩利的英超第6轮客场比赛中，在下半场第31分钟接到“搭档”哈里•凯恩的头球传球，鱼跃冲顶攻入制胜一球。凯恩在队友开出角球后，用头把球传到球门前，孙兴慜准确地选择了位置，并抓住了千金般的机会。以1比0获胜的托特纳姆热刺队目前积11分(3胜2平1负)，在联赛中排名第5位。 去年12月8日，孙兴慜在与伯恩利的比赛中凭借73米远的长途奔袭进球，攻入赛季第10粒入球(包括欧洲联赛2粒入球)，包括本场比赛的进球在内，孙兴慜已连续4场比赛破门得分，在英超赛场上连续5个赛季进球数上双。比赛结束后，英国天空体育给孙兴慜和凯恩打了队内最高评分8分，英超事务局将孙兴慜选为“本场比赛最佳球员”。目前孙兴慜与凯恩联手攻入29球，在历届英超进球合作排名中，与蒂埃里•亨利和罗贝尔•皮雷斯(前阿森纳)等一起处于并列第二位。与切尔西的传说弗兰克•兰帕德和迪迪埃•德罗巴创下的36粒进球仅差7个。凯恩本赛季以8次助攻占据英超助攻榜头名，其中7次助攻都献给了孙兴慜。 作为球队来说，在19日与西汉姆联队的比赛中一度以3比0领先，但最终被3比3绝平，队内的气氛有些沉重，而本场比赛的胜利大幅提升了球队的士气。当天，托特纳姆热刺队面对伯恩利队踢得有些沉闷。伯恩利把4名后卫和4名中场球员排成两排，堵住了热刺队的进攻空间，因此，始终找不到进攻的线索。孙兴慜在下半场中期以后，在伯恩利展开反攻的情况下，以泼冷水的决定性进球带领球队取得了胜利。 直到前一天为止，孙兴慜用右脚踢进5球，用左脚打入4球，在2020~2021赛季，孙兴慜首次用头球攻破了对方的球门。 孙兴慜在166场英超比赛中攻入61球，这是他第4次打进头球。 孙兴慜满意地说：“虽然在与西汉姆联队的比赛中打平，但感觉输了，本场比赛球队获得了非常了不起的胜利。通过这次胜利得到了正能量，球队在精神上应该能变得更强。”对于连续4场比赛进球，他表示：“谁进球并不重要。 为了球队得分，队友之间应该像家人一样互相帮助。在赛场上，球队能够打出自己喜欢的球，感到很满足。”托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥表示：“这场比赛非常艰苦。攻入一球很重要，但更重要的是球队获得了3分”，高度评价了孙兴慜的表现。 EPL出身的传奇人物们也极力称赞孙兴慜。曼联队出身的加里•内维尔表示：“他的实力绝对令人惊叹。今后与孙兴慜对决对对方来说将是一场噩梦。孙兴慜和穆罕默德•萨拉赫、萨迪•奥马内(以上利物浦)、拉希姆•斯特林(曼城)等球员处于同一水平”。 托特纳姆热刺队将于30日与比利时皇家安特卫普队进行欧洲联赛小组赛第二轮比赛。如果孙兴慜当天进球，将追平个人连续5场比赛进球记录。

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