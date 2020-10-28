KB房地产中断统计风波……权力的“干扰统计”导致的不信任. October. 28, 2020 07:35. . 代表性的民间房地产统计机构KB房地产的市场指数服务因难以释怀而于上周中断，但在“政府外部压力”争议爆发后，于前天重新开放。KB房地产的公寓买卖、全租房价格统计比政府公认的韩国鉴定院统计数据高出很多，在国政监查中，房地产政策当局以鉴定院统计为名，说了与市场现实不符的话，因此受到了在野党的批评。 KB房地产上周发布公告称，将停止提供每周发布的“一周交易、全租交易指数”。这是以中介所为对象每周进行问卷调查，掌握交易活跃度的指数，是迅速反映市场氛围的资料。KB还表示：“鼓励使用国土交通部实际交易价格、韩国鉴定院交易现状统计资料。”马上就有网民批判说，“因为看政府的脸色，中断了服务”。随后KB房地产表示“将重新提供资料”，推翻了决定。 此次波动证实了国民对政府歪曲房地产统计的不信任有多深。经济副总理洪楠基在多家民间统计认为全租交易有所减少的情况下，坚称“全租实际交易统计正在增加”，遭到了无视市场现实的批评。国土部长金贤美在国政监查中，针对民间统计和政府统计差异较大的指责表示，“KB房地产统计以‘叫价’为中心，因此只能拉大差距”，贬低了其可信度。 现政府执政以来，虚报、歪曲统计资料等争议不断。与“收入主导增长”政策所期待的不同，在收入分配恶化的统计结果出来后，更换了统计厅长，新厅长改变了调查方式，使调查方式无法与以前相比。就业统计中，除“税金工作岗位”外，一直呈现持续恶化的指标，但政府坚持认为“情况正在改善”。KB房地产试图中断提供令政府感到不爽的统计资料后，国民怀疑“政府好像又施加压力了”，从某种角度来看，这是政府自找的现象。 专家们指出，应该广泛参考民间和政府的统计结果，因为“没有一个国家只根据政府的统计来推进房地产政策”。刚好文在寅总统也要求“准确反映实际交易现状的公共统计”。一味进行“我田引水”式统计，不仅会把政策引向错误的方向，还会加深国民对政策的不信任。“干扰统计”的现象不能再出现。

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